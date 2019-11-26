محمد بن زايد يستقبل رئيس زامبيا

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في أبوظبي فخامة إدغار شاغوا لونغو رئيس جمهورية زامبيا الصديقة الذي يزور الدولة حاليا.

ورحب سموه بفخامة الرئيس الزامبي في دولة الإمارات، ونقل إليه تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" متمنياً أن تمثل زيارته للدولة إضافة مهمة إلى العلاقات بين البلدين ودفعة قوية لها إلى الأمام على المستويات كافة، بما يقوي قاعدة المصالح المشتركة ويصب في مصلحة الشعبين الصديقين.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في المجالات المختلفة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ونوه سموه باهتمام الإمارات الكبير بتطوير علاقاتها مع القارة الأفريقية على قاعدة الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والعمل من أجل التنمية والسلام والاستقرار لشعوب القارة.

من جانبه شكر فخامة الرئيس إدغار شاغوا لونغو رئيس جمهورية زامبيا، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على حسن الاستقبال، مؤكداً حرصه على تنمية علاقات بلاده مع الإمارات في مختلف المجالات.

وعبر عن تقديره للتجربة التنموية الإماراتية الرائدة، والدور الإيجابي الذي تقوم به الإمارات على الساحة الأفريقية.

حضر اللقاء ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي .. ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

كما حضر اللقاء من الجانب الزامبي .. جوزيف ملناجي وزير الخارجية وكرستوفر يالوما وزير التجارة والصناعة وإبراهيم مومبا سفير جمهورية زامبيا لدى الدولة وعدد من المسؤولين.