رئيس زامبيا يزور واحة الكرامة ومسجد الشيخ زايد الكبير

المصدر: وام

زار فخامة إدغار لونغو رئيس جمهورية زامبيا اليوم واحة الكرامة في أبوظبي و كان في استقباله الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.

واستعرض الرئيس لونغو مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف ثم وضع إكليلا من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحا يستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

وتجول فخامة الرئيس الزامبي في مرافق واحة الكرامة وأروقتها بصحبة الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان الذي قدم شرحا مفصلا عن هذه المرافق التي تزخر ببطولات وتضحيات أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة البواسل وتعبر عن الكثير من القيم و الدلالات الوطنية الجليلة.

رافق فخامته خلال الزيارة أيضا خليفة عبد الرحمن المرزوقي سفير الدولة غير المقيم في جمهورية زامبيا و وفد رفيع من كبار المسؤولين.

وفي ختام الجولة توجه رئيس جمهورية زامبيا إلى سجل الزوار وسجل كلمة عبر فيها عن تقديره العميق لتضحيات وبطولات شهداء دولة الامارات العربية المتحدة.

كما زار فخامة الرئيس إدغار لونغو رئيس جمهورية زامبيا، اليوم جامع الشيخ زايد الكبير، يرافقه خليفة عبدالرحمن المرزوقي سفير الدولة غير المقيم لدى جمهورية زامبيا، وعدد من كبار المسؤولين الزامبيين وذلك ضمن زيارته الرسمية للدولة.

واستهل فخامته والوفد المرافق له الجولة بزيارة ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، مستذكرين إرثه ونهجه الحكيم الذي أسهم في تعزيز ثقافة التسامح والتعايش والسلام بين مختلف شعوب العالم.

وتجول فخامته والوفد المرافق يصطحبهم الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، حيث تعرفوا من خلال أحد الأخصائيين الثقافيين في المركز على رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر المنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس، والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم.

كما تعرفوا على تاريخ تأسيس الصرح الكبير، وجماليات الجامع وبديع فنون العمارة الإسلامية التي تجلت بوضوح في جميع زواياه، وما يحويه من مقتنيات فريدة، وأروع ما جادت به الحضارة الإسلامية على مر العصور من فنون وتصاميم هندسية التقت على اختلافها وتنوعها في تصميم الجامع، لتعكس جمال انسجام الثقافات وتناغمها في عمل إبداعي واحد.

وفي ختام الزيارة، تم إهداء فخامة رئيس جمهورية زامبيا، نسخة من كتاب "فضاءات من نور" أحد إصدارات مركز جامع الشيخ زايد الكبير، الذي يضم عددا من اللقطات والصور الخاصة بجائزة "فضاءات من نور" للتصوير الضوئي التي ينظمها المركز سنويا وتبرز جماليات العمارة الإسلامية في الجامع، بالإضافة إلى إهدائه نسخة من كتاب "بيوت الله" الذي يتناول تاريخ الجوامع في التاريخ الإسلامي بما فيها جامع الشيخ زايد الكبير.