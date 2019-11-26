عروض جوية زينت سماء أم القيوين احتفاء باليوم الوطني 48

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

زينت العروض الجوية على خور أم القيوين سماء الإمارة مشكلة لوحات فنية وجدت اعجابا وانبهارا من الجمهور وذلك احتفاء باليوم الوطني 48 وبحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين .



وحضر الاحتفالية عدد من مدراء الدوائر الحكومية والمحلية بالإمارة ، إضافة إلى عدد كبير من المواطنين والمقيمين في ام القيوين .

كما تضمنت الاحتفالية العديد من الفقرات والرقصات الشعبية التي ادتها فرقة ام القيوين للفنون الشعبية ' إضافة إلى القرية التراثية والمأكولات الشعبية والرقصات والأناشيد الوطنية والتي نالت استحسان الجمهور .