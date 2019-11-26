طرق دبي تفوز بالجائزة العالمية للسلامة المرورية في لاس فيجاس

المصدر: البيان الإلكتروني

فازت هيئة الطرق والمواصلات بالجائزة العالمية لأفضل إنجازات السلامة المرورية 2019 عن مشروع نظام إدارة مواقع الحوادث المتكررة وتُعد جوائز Global Road Achievement Award التي ينظمها الاتحاد الدولي للطرق، من أهم الجوائز العالمية التي تكرم مشاريع الطرق المبتكرة والأشخاص المثاليين الذين يضعون تطوير الطرق في مقدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع أنحاء العالم.

وأعرب مطر الطاير عن سروره بفوز هيئة الطرق والمواصلات بجائزة السلامة المرورية، التي تُعد تتويجاً للجهود الكبيرة التي بذلتها الهيئة في تحقيق أعلى معدلات السلامة المرورية وفق أرقى المعايير العالمية المتّبعة في هذا المجال المهم، ومواجهة التحديات المتمثلة بالسلامة على الشوارع والطرق في إمارة دبي، مؤكداً أن الهيئة تولي محور السلامة المرورية بصورة عامة والسلامة المرورية للأطفال على وجه التحديد أهمية بالغة وهي جزء من استراتيجيتها الشاملة للسلامة لتقليل معدّل الوفيات على الطرق وتحسين مستويات السلامة عليها والارتقاء بها لتكون من أفضل المستويات العالمية انطلاقا من رؤية الهيئة في تنقّل آمن وسهل للجميع.

وقال: نفذت الهيئة العديد من المشاريع والخطط والمبادرات لرفع مستوى السلامة المرورية بمفهومها الشامل، وخفض حوادث المشاة وتطوير مستوى ثقافة السلامة المرورية لمستخدمي الطريق في دبي، كما تعمل الهيئة مع القيادة العامة لشرطة دبي على تنفيذ ما ورد في الإطار العام للخطة التنفيذية الخمسية لاستراتيجية السلامة المرورية، وكذلك مؤشرات الأداء الاستراتيجية ومستهدفات استراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي للأعوام 2017-2021، مشيراً إلى أن وفيات الحوادث انخفضت من قرابة 22 حالة وفاة لكل 100 ألف من السكان عام 2006 إلى 2.4 حالة وفاة لكل 100 ألف من السكان عام 2018.

وأضاف: نحرص على مواصلة الارتقاء بمستوى السلامة المرورية على الشوارع والطرق، بما في ذلك سلامة جميع مستخدمي الطرق للمساهمة في جعل مدينة دبي من أكثر المدن أمانا في العالم في مجال السلامة المرورية، حيث ارتفع عدد جسور وأنفاق المشاة من 26 إلى 119 جسراً ونفقاً بنسبة زيادة بلغت 358%، كما وفرت الهيئة العديد من المعابر الآمنة للمشاة ووسائل التهدئة المرورية في جميع المناطق السكنية بالإمارة وتحديداً حول المدارس والمساجد، مشيراً إلى أن الهيئة تركز في حملاتها التوعوية الرامية لتحسين مستوى السلامة المرورية على شرائح معينة مثل العمال والطلبة وأولياء الأمور إضافة إلى سائقي المركبات مستخدمة مختلف اللغات المنتشرة في الدولة لضمان تحقيق الهدف المنشود من هذه الحملات التوعوية المهمة، التي تتعلق بحياة شريحة واسعة من الجمهور حيث قامت الإدارة بتنظيم ورش عمل في المدارس ومجمعات سكن العمال والشركات والمؤسسات الكبيرة.

وتسلمت المهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق، الجائزة من معالي المهندس عبد الله المقبل رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للطرق، وسعادة باتريك سانكي الرئيس والمدير التنفيذي للاتحاد الدولي للطرق، خلال حفل تكريم الفائزين بجوائز الاتحاد الدولي للطرق، الذي أقيم ضمن فعاليات المؤتمر والمعرض العالمي للاتحاد الدولي للطرق في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بقطاع الطرق والنقل من مختلف دول العالم.

زيارات ولقاءات

زار سعادة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، يرافقه المهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق، والسيد محمد عبيد الملا عضو مجلس المديرين في الهيئة، وعدد من مديري الإدارات في الهيئة، عددا من الهيئات والمؤسسات الأمريكية، شملت زيارة مركز التحكم المروري، للاطلاع على النظام الحر والشرياني لحركة المواصلات، وغرفة التحكم المروري، وعرض للمركبة ذاتية القيادة، كما زار الوفد مشروع نيون، اطلع خلاله على خطوط النقل المخصصة، ونظام الإشارات المرورية، والتقاطعات المركزية، وكذلك المركز التكنولوجي APTIV، اطلع خلالها على التكنولوجيا المستخدمة في مجال المركبات ذاتية القيادة.

وعقد سعادة مطر الطاير اجتماعاً مع السيد دان امان المدير التنفيذي لشركة جنرال موترز، تم خلاله بحث تعزيز التعاون في مجال مركبات ذاتية القيادة، كما عقد اجتماعاً مع سعادة باتريك سانكي الرئيس والمدير التنفيذي للاتحاد الدولي للطرق، تم خلاله مناقشة استضافة دبي لمؤتمر ومعرض الاتحاد العالمي للطرق في 2021، وتعزيز التعاون بين الهيئة والاتحاد في مجال المقارنات المعيارية والابتكار في مجال الطرق.