حاكم أم القيوين يأمر بالإفراج عن عدد من السجناء بمناسبة اليوم الوطني الـ 48

المصدر: وام

أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بالإفراج عن عدد من نزلاء المنشآت الاصلاحية والعقابية في أم القيوين ممن صدرت ضدهم أحكام بالحبس والغرامة ويقضون عقوبات متفاوتة وإبعاد غير المواطنين خارج البلاد تنفيذا للأحكام الصادرة بحقهم وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 للدولة.

وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين عن تمنياته للمفرج عنهم بالعودة الصالحة للمجتمع والحياة العامة.

ويأتي أمر العفو عن السجناء في إطار حرص سموه على إعطاء السجناء المفرج عنهم فرصة بدء حياة جديدة وإدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم وأسرهم وعائلاتهم بصفة عامة .