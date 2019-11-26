محمد بن راشد يكرم «أوائل الإمارات» لعام 2019

المصدر: البيان الإلكتروني

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يكرم خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات الشخصيات والمبادرات التي جسدت قيمة التسامح في أفضل صورها واستحقت أن تكون من أوائل الإمارات لعام 2019.

وكرم سموه، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح وراعي التنوع والتعدد الذي يزخر به المجتمع الإماراتي.

تكريم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح وراعي التنوع والتعدد الذي يزخر به المجتمع الإماراتي.#حكومة_الإمارات#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Rpglrblco8 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 26, 2019

كما كرم فريق عمل "وثيقة المليون متسامح" بقيادة الدكتورة نضال الطنيجي المدير العام لدار زايد للثقافة الإسلامية، والذي يُعد مبادرة مجتمعية تعمق قيم التسامح والحوار وتقبل الآخر والانفتاح على الثقافات المختلفة.

وكرم سموه، فريق عمل لقاء الأخوة الإنسانية بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وكرم فريق "كورال صوت التسامح" بقيادة معالي جميلة بنت سالم المهيري، وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، والذي يعكس التسامح في أبهى صوره، ويقدم صورة مميزة لقيم التسامح والمشاعر الإنسانية.

#محمد_بن_راشد: كرمنا اليوم فرق العمل والأبطال في مجال #التسامح في نهاية عام التسامح في دولة الإمارات ... ولكن النموذج الحقيقي والذي سيبقى يحمل ارث زايد في التسامح ويرسخ الامارات كنموذج عالمي ملهم للبشرية في هذا المجال هو محمد بن زايد حفظه الله#أوائل_الإمارات#عام_التسامح pic.twitter.com/oWwXElJIQV — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 26, 2019

وتم تكريم حمد سعيد الشامسي، سفير الدولة لدى الجمهورية اللبنانية، من قبل مبادرة أوائل الإمارات، والذي نقل صورة التسامح الإماراتي إلى المجتمع اللبناني بكل أطيافه، ومثله خير تمثيل لتكون له بصمات واضحة في نشر قيم التسامح والإنسانية.

وتكريم فريق عمل قيادات التسامح العالمية بقيادة معالي نورة الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، لمشاركته العالم النموذج الإماراتي في بناء مجتمعات التسامح.

وتكريم فريق عمل تحالف الأديان لأمن المجتمعات بقيادة سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

وناصر الظاهري، المفكر والكاتب والمخرج لعدد من الأفلام القصيرة، ابن الإمارات الذي تبنى شعار عام التسامح قولاً وعملاً وأوصل صورة الإنسان الإماراتي المتسامح للعالم.

وتكريم المعهد الدولي للتسامح، أول مؤسسة مختصة في نشر الوعي حول التسامح والتعايش والسلام عن طريق التعليم.

وتكريم قاعة الأديان في متحف اللوفر أبوظبي، التي جسدت مفاهيم التسامح من خلال مقتنيات تنتمي لديانات مختلفة، لتؤكد على التاريخ الإنساني المشترك حضارياً ودينياً وتراثياً، وترسل رسالة إماراتية واضحة تنطق بها كل زوايا المتحف.

وتكريم القس البريطاني آندرو تومسون الذي وثق رواية التسامح الإماراتية في حياته وفي كتابه " ثقافة التسامح".

وتكريم متحف زايد غاندي الرقمي بقيادة معالي نورة الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، وجمهورية الهند الشقيقة بقيادة سعادة السفير الهندي بافان كابور، ويشكّـل المتحف ملتقىً حضارياً يحتفي بقائدين عالميين، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والمهاتما غاندي.

وتكريم فريق عمل برنامـج التسـامح والتعايـش بقيادة الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، والذي يعمل عـلى تدريب المرشـحين على مهـارات جديدة تسـاعدهم علـى نـشر ثقافـة التسـامح في المجتمـع.

وتكريم رجل الأعمال ساجي تشيريان الذي شيّد مسجد مريم أم عيسى في الفجيرة لإخوته في الإنسانية ليسهل عليهم مشقة الوصول لأقرب مسجد والصلاة فيه.