شرطة أبوظبي تدشن 12 دراجة نارية للضبط المروري ومرافقة المواكب الرسمية

المصدر: البيان الإلكتروني

دشن معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي /12/ دراجة نارية من فئة سوبر سبورت مع فريقها المختص للقيام بمهام الضبط المروري ومرافقة المواكب الرسمية في إمارة أبوظبي .

واطلع معاليه على تجهيزات الدورية بمستلزماتها كافة التي تمكن أفراد الدوريات من أداء مهام ومسؤوليات الدورية الأمنية.

وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بمواصلة آفاق التطوير في آليات عمل الوحدات الشرطية كافة، بما يحقق أعلى مستويات الجودة في الخدمات التي تقدمها للمجتمع من أجل الأمن وتعزيز السلامة المرورية، وفق أحدث التطبيقات العالمية.

وتؤدي دوريات الدراجات النارية أعمال ومهام شرطية وفق أفضل المعايير المتقدمة من ضمنها تنظيم حركة السير ومراقبة الطرق والمشاركة في الفعاليات الرسمية وتعتبر إضافة قيمة لمفهوم الدورية الأمنية والشرطية لتغطي مجالات مهمة ومتنوعة في العمل الشرطي والأمني .