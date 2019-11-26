محمد بن زايد يأمر بصرف قروض سكنية وتوزيع مساكن وأراض على المواطنين بقيمة 6.6 مليار درهم

المصدر: البيان الإلكتروني

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بصرف قروض سكنية وتوزيع مساكن وأراض سكنية، بقيمة إجمالية بلغت 6.6 مليار درهم لأكثر من 5000 مواطن في إمارة أبوظبي.

ويأتي اعتماد هذه الحزمة الإسكانية للمواطنين في إمارة أبوظبي انطلاقاً من حرص القيادة الحكيمة على ضمان الاستقرار الاجتماعي وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين وتعزيز دورهم في الإسهام في دفع عجلة التنمية في المجتمع.

كما تأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21" لمضاعفة منح القروض السكنية للمواطنين، وتزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الــ 48.

وبلغت حصيلة ما تم اعتماده في العام الجاري أكثر من 6000 قرض سكني وتخصيص حوالي 250 مسكناً وتوزيع حوالي 1800 أرض سكنية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للحزمة الإسكانية 11.6 مليار درهم.