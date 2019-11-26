7 مواقع في دبي للألعاب النارية احتفالاً باليوم الوطني

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

اعتمدت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في دبي 7 مواقع لتقديم عروض الألعاب النارية بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني 48، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وتتوزع العروض خلال الثلاثة الأيام الأولى من الشهر المقبل على عدد من المواقع وهي: القرية العالمية، ومرسى السيف، ومنطقة لامير، وذا بيتش مول، وذا بوينت النخلة، بالإضافة إلى فندق زعبيل سراي ودبي فيستفال سيتي.

تضافر الجهود

وقال ماجد الزرعوني، مدير إدارة التراخيص الأمنية: إن المؤسسة تحرص على تسهيل إجراءات التصاريح اللازمة لإحياء مثل هذه العروض في الاحتفالات الوطنية خاصةً، كما تحرص على تضافر الجهود مع المؤسسات والشركات القائمة عليها لإنجاح مثل هذه الفعاليات بأقصى درجات الأمن والسلامة بالصورة المشرفة التي تسهم في الارتقاء بسمعة مدينة دبي، مشيراً إلى أن تنظيم عروض ألعاب النارية يتطلب توفر العديد من الاشتراطات منها إجراءات السلامة في المكان والاستعداد الاحترازي لحدوث طارئ ووضع تصور لمخارج ومداخل الطوارئ لاستخدامه عند الحاجة، إضافة إلى تحديد مدة العروض وفحص الألعاب النارية نفسها.

وفي السياق ذاته قال خليفة الفلاسي، خبير المواد الخطرة: إن المؤسسة تتعامل مع كبرى شركات الألعاب النارية العالمية لتصريح جميع العروض والفنيين القائمين عليها، بدايةً بتأمين عمليات نقل الألعاب النارية بالتنسيق مع شرطة دبي كونها مواد خطرة يجب التعامل معها بدقة وحرص، كما تحرص المؤسسة على توفير مساحات لتخزين الألعاب النارية بشكل آمن في أكبر مستودع للألعاب النارية بالشرق الأوسط.