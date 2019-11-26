وزارة شؤون «الوطني» تزور قصر الوطن

المصدر: أبوظبي - البيان

زار وفد من وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي قصر الوطن الذي يشكل صرحاً وطنياً وتحفة معمارية تحاكي تاريخ دولة الإمارات، وتبرز مسيرة تطورها الحضاري والإنساني على كافة المستويات، وذلك ضمن احتفالاتها بمناسبة العيد الوطني الـ48 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ترأس الوفد سامي محمد بن عدي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وضم عدداً من مديري الأقسام ومجموعة من موظفي الوزارة، واشتملت الزيارة على جولة في أروقة قصر الوطن للتعرف على طابعه المعماري الذي يحاكي فنون العمارة العربية والإسلامية، ويتميز بأشكاله الهندسية المستوحاة من بيئة دولة الإمارات.

وقال سامي بن عدي: «قصر الوطن هو معلم وطني وتحفة معمارية بارزة، حيث يحتضن العديد من المرافق التي تجسد تاريخ دولة الإمارات، وتعكس مسيرة إنجازاتها وموروثها الحضاري والثقافي والإنساني.