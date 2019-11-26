«كهرباء دبي» تبحث نقل وتخزين الطاقة والذكاء الاصطناعي لعمليات الشبكات

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي المؤتمر الدولي للشبكة الرقمية المتقدمة المتكاملة، بالتعاون مع معهد بحوث الطاقة الكهربائية الأمريكي.

وحضر حفل افتتاح المؤتمر سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، ومارك إف ماكجرانغهان، نائب رئيس الشبكات والخدمات المتكاملة في معهد بحوث الطاقة الكهربائية، والدكتور سيف المهيري، نائب الرئيس- البحوث والتطوير في الهيئة، إضافة إلى عدد من خبراء الهيئة والمعهد، و 200 مشارك ومتحدث.

وركز المؤتمر، الذي أقيم في مجمع هيئة كهرباء ومياه دبي للتطوير المهني والأكاديمي على تخزين الطاقة والشبكات والعدادات الذكية وكفاءة الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي لعمليات الشبكات وإدارة الأصول ونقل الطاقة والأمن السيبراني.

جلسات نقاشية

وعقدت على هامش المؤتمر جلسات نقاشية تمحورت حول الطاقة المتجددة ودمج أنظمة تخزين الطاقة، وأتمتة ورقمنة الشبكات والأمن السيبراني، وشارك في الجلسات نخبة من الخبراء والمختصين من المعهد والهيئة.

وقال سعيد محمد الطاير: «حققت هيئة كهرباء ومياه دبي العديد من الإنجازات المهمة من خلال تقديم خدمات رقمية ذكية تعتمد على أنظمة متطورة لتوفير تجربة حكومية فريدة، بما ينسجم مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ مكانة دبي نموذجاً يحتذى على مستوى العالم لمدينة المستقبل، وبما يدعم الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، التي تهدف إلى أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول 2031.

وتشكل الشبكة الذكية مكوناً أساسياً في استراتيجية الهيئة لتطوير بنية تحتية متقدمة، تدعم مبادرة دبي الذكية لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم.

التحكم الرقمي

وأضاف سعيد الطاير: علاوة على ذلك، افتتحنا «مركز التحكم الرقمي» للهيئة الذي يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي، حيث يعد الأول من نوعه في الدولة من حيث توظيف هذه التقنية للمراقبة الاستباقية للبنية التحتية الرقمية وقنوات الخدمة لدى الهيئة.

ومن تطبيقات الهيئة المستقبلية للذكاء الاصطناعي تطبيق «تخطيط شبكات الكهرباء»، الذي يسهم في ربط المعلومات والبيانات من مختلف المصادر لإيجاد الحلول المناسبة لتخطيط شبكات الطاقة، وتطبيق «البصمة الصوتية»، الذي يمكن المتعاملين والموظفين من استخدام البصمة الصوتية في التحقق من الهوية مستقبلاً.

جهود

من جانبه، أثنى مارك إف ماكجرانغهان، نائب رئيس الشبكات والخدمات المتكاملة في معهد بحوث الطاقة الكهربائية، على جهود الهيئة في دعم النمو المستدام للإمارة، بما يحقق سعادة المواطنين والمقيمين والزوار في دبي، وأضاف ماكجرانغهان: «تشهد دبي تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نهضة وازدهاراً على كل المستويات.

تعاون

قال مارك إف ماكجرانغهان، نائب رئيس الشبكات والخدمات المتكاملة في معهد بحوث الطاقة الكهربائية: اطلعنا عن كثب على الإنجازات التي حققتها هيئة كهرباء ومياه دبي في مجال الشبكات الرقمية المتطورة والأتمتة والتحول الرقمي. ويسعدنا التعاون مع الهيئة لتحقيق صالح المجتمع. وتيسير سبل الحياة الكريمة لكل أفراده.