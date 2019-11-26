إنجاز شبكتي ري وتصريف في حفيت وعين الفايضة

المصدر: أبوظبي - البيان

أنجزت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» كافة أعمال مشروع إنشاء شبكتي ري وتصريف مياه الأمطار في منطقتي جبل حفيت وعين الفايضة، والذي نفذته بتكلفة تقارب 50 مليون درهم، وذلك بالتعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان وبلدية مدينة العين وفقاً لأعلى المعايير وأرقى المواصفات العالمية.

ويأتي تنفيذ المشروع في إطار تجسيد رؤية القيادة الرشيدة للدولة نحو توفير بنية تحتية عالية الجودة تلبي حاجات الفرد والمجتمع، وتهدف إلى الارتقاء بمستوى الحياة، وتوطيد أركان التنمية المستدامة، وإسعاد المجتمع ورفاهيته. وتضمن المشروع توفير خزانات أرضية ومحطات ضخ وإنشاء خطوط لشبكة مياه الري، إضافة إلى بحيرة لتجميع مياه الأمطار في منطقتي عين الفايضة وجبل حفيت.

وأشارت شركة «مساندة» إلى أنها نفذت المشروع بمواصفات فنية وهندسية وتقنية عالية تستهدف حل مشكلات تجمع مياه الأمطار وتصريفها عبر سحبها إلى خزانات تجميع رئيسة معدة لهذا الغرض وفق أعلى المواصفات، لافتة إلى أن صرف مياه الأمطار من المجمعات السكنية يصب في البحيرات في منطقتي جبل حفيت وعين الفايضة.

والتزمت مساندة في كافة مراحل إنجاز المشروع متطلبات الاستدامة البيئية المتعارف عليها عالمياً، مؤكدة أهمية التعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة للدولة في الاستدامة.

من جانبها، أفادت بلدية مدينة العين بأن مشروع إنشاء شبكتي ري وتصريف مياه الأمطار في منطقتي جبل حفيت وعين الفايضة يهدف إلى ربط شبكة صرف مياه الأمطار بمنطقة تجميع المياه نظراً لصعوبة ربطها بشبكات صرف مياه الأمطار القائمة وبعدها عن الوديان، ما تطلب عمل حواجز لتجميع مياه الأمطار بالقرب من المشاريع الجديدة، حيث بلغ حجم استيعاب الحواجز في عين الفايضة حوالي 168.000م³، أما الحواجز في جبل حفيت فيقدر حجم استيعابها بحوالي 112.000م³.