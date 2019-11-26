إشارات مرورية متنقلة بـ«واي فاي» في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

كشفت مؤسسة الأشغال التابعة لدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، عن إدخال تقنية «واي فاي» لدعم منظومة الإشارات المرورية الضوئية المتحركة الجديدة والتي يتم استخدامها أول مرة كبديل للإشارات الضوئية الثابتة، خلال تنفيذ مشاريع الطرق وإحلال تقاطعات الإشارات، بهدف الحد من الاختناقات المرورية والازدحامات، خلال فترات العمل في مشاريع شبكة الطرق والتقاطعات الضوئية بالإمارة.

وأوضح المهندس أحمد السيد بان المدير التنفيذي لمؤسسة الأشغال أن التقنيات الجديدة تم استخدامها أول مرة، أمس، كبديل خلال تنفيذ مشاريع إحلال 7 تقاطعات للإشارات الضوئية القديمة في الإمارة، لافتاً إلى أن الهدف من «الإشارات المؤقتة» المساهمة في تنظيم حركة السير وتعزيز انسيابية المرور وحركة المركبات، حتى الانتهاء من العمل وإنجاز تلك المشاريع.

وأضاف: تعمل إشارات المرور المؤقتة بواسطة «بطاريات» خاصة بها، في حين تمثل نقلة نوعية في مجال العمل في مشاريع وأشغال الطرق برأس الخيمة، عبر استخدام تقنية «واي فاي» عملية التشغيل، حيث تساهم في الحفاظ على جودة خدمات الطرق خلال العمل في تطويرها وتحسين خدماتها، وتجنب تأخير مستخدميها عن الوصول إلى وجهاتهم، وصولاً إلى إسعادهم.