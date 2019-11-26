«هاكاثون الشباب» تعزز التعاون الدولي في مكافحة الفساد

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

أوضح ديوان المحاسبة أن مبادرة «هاكاثون الشباب» تعمل على تعزيز مشاركة الشباب وتمكينهم من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسمح بتحسين وسائل وأساليب تعزز التعاون الدولي لمكافحة أشكال الفساد كافة.

وأضاف ديوان المحاسبة أن الطلبة المشاركين في المسابقة، على مدى يومين، يعملون على اختيار تحدٍّ واحد من إجمالي 5 تحديات، تشمل: «الوقاية من الفساد، والإبلاغ عن الفساد، ونشر ثقافة مكافحة الفساد، ومراقبة الإنفاق الحكومي، والوصول إلى المعلومات»، إذ ستعمل كل مجموعة على البحث عن حلول لمكافحة الفساد على المستوى العالمي بشكل مبتكر. وأوضح ديوان المحاسبة أنه سيتم تحكيم المشاريع النهائية والإعلان عن الفائزين في المراكز الـ3 الأولى، وحضور الحلقة الشبابية التي تسلط الضوء على تمكين الشباب لمكافحة الفساد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنيك يوم الـ14 من ديسمبر المقبل.

وتابع بيان الديوان: «ستحظى الفرق الفائزة بفرصة العمل في ديوان المحاسبة، كما سيحظى الفريق الفائز بالمركز الأول بتقديم فكرته في الأمم المتحدة، وجائزة مالية قيمتها 25 ألف درهم، وينال صاحب المركز الثاني 15 ألف درهم، بينما يحصل فريق المركز الثالث على 8 آلاف درهم فقط».

تمكين الشباب

وبروح العمل الجماعي، شارك عدد من الموظفين وطلبة الجامعات على مستوى الدولة، من مختلف الجنسيات في مسابقة الهاكاثون التي تهدف إلى تمكين الشباب من تصميم أساليب وأدوات مبتكرة واستثمار عقولهم المبدعة، وغرس وتعزيز التعاون مع الجهود الحكومية لمكافحة الفساد عالمياً.

واختار الفريق الأول المكون من ثماني المنصوري، خريجة الماجستير في الجودة والتميز المؤسسي، ومهرة الحمادي، الطالبة بجامعة زايد تخصص الموارد البشرية والتواصل، التحدي الثاني المتمثل في الإبلاغ عن الفساد، إذ حاولتا خلق نظام ذكي آمن يمكّن من الإبلاغ عن الفساد في المؤسسات من دون الكشف عن هوية المبلغ وحفظ خصوصية معلوماته.