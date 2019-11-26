محاكم دبي تكرّم المشاركين في برنامج إعداد المدرب المعتمد

المصدر: دبي - البيان

كرّم طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، بحضور عبد الواحد كلداري مدير إدارة الموارد البشرية في محاكم دبي، المشاركين في دورة إعداد المدرب المعتمد، والتي يأتي تنظيمها لتنمية المعارف والاتجاهات والمهارات والخبرات الأساسية اللازمة، التي تمكّن المشارك من القيام بعمليات التدريب بكفاءة وفاعلية، وترفع مستوى قدراته، وتقويم وتحسين برامجه التدريبية بمهنية واحترافية.

وأشار المنصوري إلى أن برامج التدريب، شهدت نقلة نوعية في الآونة الأخيرة، نتيجةً للجهود المبذولة في نشر ثقافة التدريب بشتى الوسائل، حيث إن المجتمع بحاجة إلى ثقافة تدريبية شاملة على كافة المستويات، وأن مثل هذه البرامج التدريبية، ستكون الخطوة الأولى في طريق تطوير قدرات الشباب وتجهيزهم للقيام بأدوار فعالة ومؤثرة، وأضاف سعادته أن برنامج «إعداد المدرب المعتمد»، يعمل على خلق جيل من المدربين المعتمدين العاملين بالدائرة. وسد احتياجات المحاكم ذاتياً في تنفيذ وتطوير برامجها التدريبية.

بدوره، أوضح عبد الواحد كلداري مدير إدارة الموارد البشرية في محاكم دبي، أن برنامج (إعداد المدرب المعتمد)، خطوة أولى لمشروع الاستثمار في الكوادر الداخلية، حيث تم تخريج الدفعة الأولى من برنامج إعداد مدرب معتمد لـ 14 متدرباً، تم اختيارهم من بين 42 مرشحاً، وتم اجتياز أربع مراحل تدريبية، قد امتدت إلى ثلاثة أشهر، حيث تم التعلم من خلال هذا البرنامج، آخر ما استجد في علم التدريب من نظريات التعلم ومهارات التطبيق والاتصال وتقديم المعلومة، بهدف تسخير خبرات ومواهب المتدربين في خدمة الوطن والمواطن، ليصبحوا نواةً تنقل الخبرة والعلم، وتحفِزُ الموظفين بمختلف فئاتهم وميولهم نحو مستقبل أفضل للإمارات والمحاكم.