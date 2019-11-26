«تنمية المجتمع» في دبي تكرّم «دار البر»

المصدر: دبي - البيان

كرمت هيئة تنمية المجتمع في دبي، جمعية دار البر، نظير إنجازاتها الخيرية والإنسانية، ودورها المجتمعي والتنموي، على مدار الأعوام الماضية، وهو ما يتجسد في حجم المشاريع الخيرية والتنموية والمبادرات الإنسانية النوعية والكبيرة، التي حققتها، وحولتها إلى واقع داخل الدولة، إلى جانب عدد كبير من دول العالم.

وجاء تكريم «دار البر» في إطار تكريم الهيئة واحتفائها بشركائها، الداعمين لها، خلال حفل نظم في فندق فيرساتشي في دبي.

وسلم أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، التكريم الخاص بـ«دار البر»، لعبد الله علي بن زايد الفلاسي، المدير التنفيذي للجمعية، بحضور الدكتور هشام الزهراني، نائب رئيس قطاع الخدمة الاجتماعية في الجمعية، إلى جانب حشد كبير من مديري ومسؤولي دوائر ومؤسسات حكومة دبي، وعدد من ممثلي المؤسسات المصرفية ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في الإمارة، الداعمين للهيئة.