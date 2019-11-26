«دبي العطاء» توسع نطاق المكتبات الصديقة للطفل في فيتنام

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مؤسسة دبي العطاء برنامجاً في فيتنام مدته 3 سنوات، يهدف إلى توسيع نطاق نموذج تدريب إدارة المكتبات لمساعدة الطلبة المحرومين على اكتساب عادة القراءة وتنميتها.

ويسعى البرنامج، البالغة قيمته 7347000 درهم إلى دعم الحكومة الفيتنامية في زيادة عدد المكتبات الصديقة للطفل في مختلف أنحاء البلاد. كما يسعى إلى تأسيس 320 مكتبة في 18 مقاطعة ونشر 5 كتب جديدة باللغة الفيتنامية، ويستفيد منه أكثر من 140 ألف طفل.

وقام وفد برئاسة الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، مؤخراً بزيارة ميدانية إلى فيتنام ليشهد إطلاق البرنامج.

شراكة طويلة الأمد

ويندرج البرنامج ضمن شراكة طويلة الأمد مع مؤسسة «مساحة للقراءة»، التي تم اختيار برنامجها التعليمي الخاص بتطوير مهارات القراءة والكتابة في المراحل الدراسية الأولى كأحد المُسرِّعات الرئيسية ضمن مبادرة «حماة الأهداف»، والتي أطلقتها مؤسسة بيل وميليندا غيتس، والتي تمتد لسنوات عدة في سبيل التسريع من وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وتدعم «دبي العطاء»- جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية- الحكومة لتكرار وتوسيع نطاق هذا البرنامج الواعد في فيتنام. علاوة على ذلك، سيمكّن الدعم المقدم من تأسيس مكتبات نموذجية سيتم تنفيذها في المناطق ذات الأولوية القصوى.

ثقافة القراءة

وقال الدكتور طارق القرق: «فتحت الحكومة الفيتنامية الباب أمام تحسين ثقافة القراءة عام 2005 عندما جعلت المكتبات إلزامية في جميع المدارس الأساسية. ولكن مع الأسف، نادراً ما يتم استخدام هذه المكتبات للغرض المقصود أو أنها تفتقر إلى الكتب الملائمة للأطفال للقراءة وخاصة تلك المكتوبة بلغاتهم المحلية. نحن سعداء بالشراكة طويلة الأمد مع مؤسسة «مساحة للقراءة» التي كان لبرنامجها الخاص بتعليم مهارات القراءة والكتابة دور فعّال في تعزيز ثقافة القراءة في مختلف البلدان. ويسرنا أن نتعاون مع المؤسسة مرة أخرى في فيتنام، وأن ندعم الحكومة الفيتنامية للتأكد من أن كل المدارس الأساسية في جميع أنحاء البلاد لديها مكتبات ذات جودة».

والتقى وفد دبي العطاء خلال الزيارة عبيد سعيد بن طارش الظاهري، سفير الدولة لدى فيتنام، والذي أكد أهمية الرسالة النبيلة للتعليم في تقدم الإنسانية ونهوض الأمم، وأشار إلى أن قطاع التعليم يحظى بنصيب كبير من سياسة المساعدات الخارجية للدولة.

وقالت الدكتورة غيثا مورالي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة «مساحة للقراءة»: «من خلال شراكتنا مع «دبي العطاء» ووزارة التعليم والتدريب الفيتنامية، يجمع منهجنا ما بين مهارة تعلم القراءة وشغف حب القراءة لنطور جيلاً من القراء المستقلين، الذين يمتلكون أساساً متيناً لاكتساب المعرفة في المستقبل».

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زار وفد دبي العطاء 3 مدارس في محافظة هوا بينه، حيث شهد افتتاح 3 مكتبات بحضور ممثلين عن وزارة التعليم والتدريب الفيتنامية ومكتب التعليم في المقاطعة. واختتم الوفد زيارته بلقاء الدكتور فام كوانغ هونغ، مدير عام إدارة التعاون الدولي في وزارة التعليم والتدريب الفيتنامية.