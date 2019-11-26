خالد بن زايد: فوز «زايد العلـيا» بالجائزة تكريم للمؤسسة

المصدر: أبوظبي - وام

رفع سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أسمى آيات الشكر والامتنان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» لرعاية سموها للأسرة والطفولة ولا سيما أصحاب الهمم، ولما تبذله سموّها من جهود عظيمة وإطلاق المبادرات المحلية والدولية التي تساهم في تعزيز استقرار المجتمعات في العالم، وسعادة الأسر وتماسكها وسلامة أفرادها.

وأكد سموّه أن فوز مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بجائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي في فئة المؤسسات الداعمة لأصحاب الهمم في برنامج سموها للتميز والذكاء المجتمعي ضمن 40 فائزاً يمثلون فئات البرنامج ولا سيما أن أعداد المترشحين لهذه الدورة تجاوزت المتوقع لتصل إلى 3093 ملف ترشح للبرنامج، بمثابة تكريم للمؤسسّة.