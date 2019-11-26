الدولة تتأثر بمنخفضات جوية عابرة وتشكيلات من السحب

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

استمر أمس تكوّن السحب الركامية المصحوبة بسقوط أمطار على مناطق متفرقة مع رياح نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة أدت لتدني مدى الرؤية الأفقية خصوصاً على المناطق المكشوفة، وذلك بسبب تأثر الدولة بحالة جوية ضعيفة تمثلت بامتداد منخفض جوي سطحي ضعيف يتزامن معه امتداد منخفض جوي علوي عملا على تحرك تشكيلات من السحب القادمة من الغرب في اتجاه الدولة بدأت مساء أول من أمس على منطقة الظفرة ليلاً ثم امتدت أمس على المناطق الساحلية والشمالية.

وسقطت أمس أمطار خفيفة ومتوسطة على السلع والحمرا وجبل الظنة وجزيرة دلما والرويس وبراكه وغياثي في منطقة الظفرة، وكانت خفيفة على مدينة زايد ومزيرعة، كما سقطت أمطار متفرقة على السواحل وبعض المناطق الغربية.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد تتأثر الدولة عموماً خلال نوفمبر من كل عام بامتداد المنخفضات الجوية العابرة وتكون مصحوبة بكتل هوائية باردة في طبقات الجو العليا، مع تعمق المنخفضات العلوية وتتأثر الدولة بحالة عدم استقرار جوي تؤدي إلى زيادة كميات السحب وسقوط الأمطار ونشاط للرياح المثيرة للغبار والأتربة.

كما يؤثر المرتفع الجوي السيبيري على المنطقة، مما يؤدي إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة، وتميل درجات الحرارة للبرودة أحياناً ليلاً على المناطق الجبلية وعلى بعض المناطق الداخلية.

ويتوقع المركز الوطني اليوم طقساً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية ليل وصباح الأربعاء، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان، كما تزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح الخميس غرباً مع احتمال تشكل الضباب.

ويتميز شهر نوفمبر الذي يعد ضمن الفترة الانتقالية الثانية باعتدال درجة الحرارة نهاراً وانخفاضها أثناء الليل، حيث ينخفض معدل درجات الحرارة العظمى والصغرى بمقدار 4 - 6 درجات عما كانت عليه خلال شهر أكتوبر، وذلك نتيجة لاستمرار الحركة الظاهرية للشمس نحو الجنوب بعيداً عن المنطقة.