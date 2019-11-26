تدشين مشروع بئر الشيخة هند في طاجكستان

المصدر: دبي - البيان

بتمويل من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، دشنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية مشروع بئر سمو الشيخة هند بنت مكتوم في مدينة حمداني بمحافظة خطلان في جمهورية طاجكستان، وذلك أثناء زيارة وفد المؤسسة لطاجكستان وضمن خطة تنفيذ المشاريع التنموية للمؤسسة التي تساهم في حلول مشاكل شح المياه في عدد من الدول الصديقة والشقيقة.

وتقدم المستشار إبراهيم بوملحة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة، بشكره وامتنانه لسمو الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم لدعمها المعنوي والمادي للعديد من المشاريع الخيرية التي تقوم بها المؤسسة، حيث دأبت سموها على تمويل العديد من المشاريع الإنسانية والخيرية التي تنفذها المؤسسة داخل وخارج الدولة.

وأضاف بوملحة قائلاً: «إن زيارة وفد المؤسسة لطاجكستان هدفت لتفقد مشاريع المؤسسة وافتتاح عدد من المشاريع الإنسانية والخيرية التي تأتي تلبيةً للحاجة الماسة للأهالي في بعض المناطق للتخفيف من معاناتهم خاصةً في توفير مياه الشرب النقية التي يواجهون أزمة في عدم توفرها»، مشيراً أن مشروع بئر سمو الشيخة هند بنت مكتوم في مدينة حمداني أحدث نقلة نوعية في حياة المواطنين الطاجيك لِما كان له من أثر كبير في توفير مصدر مياه صحي ونقي للشرب.

وأوضح إبراهيم بوملحة أن المشروع استفاد منه 5 آلاف شخص وهو عبارة عن حفر بئر ارتوازية عميقة بلغ عمقها أكثر من 120 متراً مع تمديدات أنابيب المياه التي بلغت حوالي 8 كيلومترات لتوصيل المياه إلى بيوت القرية التي تبلغ 40 منزلاً، كما تم تجهيز كامل غرفة الكهرباء وأعمدتها التي تولد الطاقة لتشغيل البئر، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 238 ألف درهم. وعبر المستفيدون من المشروع عن بالغ شكرهم وتقديرهم لمكرمة سمو الشيخة هند آل مكتوم ودعمها لهم لحل مشكلة شح المياه في مناطقهم التي عانوا منها لسنواتٍ طويلة.