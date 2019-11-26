قمة الإرادة في أبوظبي تحشد النساء الأكثر إلهاماً لمشاركة قصصهن

المصدر: أبوظبي - وام

انطلقت أمس في أبوظبي فعاليات مؤتمر قمة الإرادة، التي حشدت نماذج من النساء الأكثر إلهاماً وإنجازاً لمشاركة قصصهن ونشر أسس التمكين.

وأعربت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، عن امتنانها لمشاركتها في مؤتمر «قمة الإرادة».. وتحدثت في كلمة ألقتها أمام المؤتمر عن أهم مقومات نجاح المرأة... مسلطة الضوء على بعض الأمثلة من تجربتها الخاصة.. داعية إلى الاستمرار في تشجيع المزيد من النساء على المشاركة بشكل أكبر في بناء المجتمع وصقل مهارات المرأة وخبراتها لتتمكن من إيجاد أفضل الحلول لتحديات المستقبل، ولضمان استدامة النجاح الذي وصلنا إليه اليوم.

وقالت معاليها، إن قيادة الدولة الرشيدة سباقة في تمكين المرأة وتعزيز دورها في بناء الدولة، حيث رسم المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» مستقبل المرأة الإماراتية، فآمن بدورها الفاعل في بناء المجتمع، وهيأ لها الظروف وسخر جميع الإمكانيات اللازمة للمساهمة في مسيرة التنمية، وفتح آفاقاً رحبة أمام تقدمها لتلعب دورها تجاه مجتمعها ووطنها.. لافتة إلى استمرار هذا النهج الذي تبنته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، حيث وضعت نهجاً واضحاً للمرأة الإماراتية أساسه الإرادة والعطاء والتميز.

من جانبها، أكدت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، أهمية هذا المؤتمر الذي يناقش مسائل تتعلق بتمكين المرأة في جميع المجالات، وتسليط الضوء على إنجازاتها التي تحققت على أرض الواقع.

وقالت في تصريح لها، إن قيادتنا الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رائدة العمل النسائي يرجع إليهما الفضل في النجاحات المتعددة التي حققتها المرأة الإماراتية؛ لأنهما يقفان باستمرار إلى جانبها لتمكينها في جميع ميادين العمل ومشاركتها الفعلية في مسيرة التنمية في الدولة.

وأضافت، إن الاتحاد النسائي العام ينفذ برامج متعددة لصالح المرأة، ويقيم الورش والندوات التوعوية التي تصب في صالحها في مجالات متعددة.

ثم ألقت الدكتورة موزة الشحي المديرة التنفيذية لمكتب الاتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي كلمة رحبت فيها بالمشاركين في القمة وبالرائدات من النساء العربيات اللاتي أثبتن قدرتهن على التميز والنجاح، وساهمن بشكل فعال في خلق نماذج مضيئة للمرأة في عالمنا العربي.

وأشادت الدكتورة موزة الشحي بالقيادة الرشيدة للدولة وبرائدة العمل النسائي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لإيمانها بإمكانات المرأة ودعمها لعملها وتفوقها في شتى المجالات، وتسخير الإمكانات ووضع الأطر والآليات التي تضمن تحقيق التوازن بين الجنسين حتى صار واقعاً ملموساً ومثالاً غير مسبوق في منطقتنا العربية.

كما أكدت الريم عبدالله الفلاسي الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تقف دائماً في طليعة مسيرة تمكين المرأة في دولة الإمارات منذ أكثر من أربعين عاماً.

وقالت في كلمة لها، إنه بفضل جهود سمو «أم الإمارات» في مجال تمكين المرأة تضطلع عشرات الآلاف من النساء الإماراتيات بأدوار رئيسية في جميع جوانب مجتمعنا.

ونقلت الريم الفلاسي ترحيب سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بالمشاركين في المؤتمر الذي يعقد تحت شعار «قمة الإرادة في أبوظبي»، لاسيما مؤسسة «نرفورا» ومجلة فوغ العربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وبعد إلقاء الكلمات عقدت حلقات نقاشية لمناقشة سبل التعاون بين الأطراف المشاركة في المؤتمر وأعضاء اللجنة والمتحدثين عن زيادة الوعي لتعزيز دور المرأة وتمكينها.

مبان برتقالية

أضاءت أبرز المباني والمعالم في دولة الإمارات العربية المتحدة الأنوار البرتقالية، مساء أمس، استجابة لحملة لزيادة الوعي بخطورة العنف المبني على النوع الاجتماعي في مناطق الحروب والنزاعات.

أبوظبي ـ البيان