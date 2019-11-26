«إسلامية الوطني» تنتخب حمد الرحومي رئيساً

المصدر: دبي - وام

عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بالمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الثاني من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ17، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة حمد أحمد الرحومي «النائب الأول لرئيس المجلس»، الذي تم انتخابه رئيساً للجنة، كما تم انتخاب ناعمة عبد الرحمن المنصوري مقرراً، وذلك وفقاً للمادة 52 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وتتكون اللجنة من كل من: حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة، وناعمة عبد الرحمن المنصوري مقرر اللجنة، وأحمد عبدالله محمد الشحي، وجميلة أحمد المهيري، وخلفان راشد النايلي الشامسي، وسعيد راشد العابدي، وسهيل نخيرة العفاري، فيما حضر الاجتماع من الأمانة العامة للمجلس الدكتور جابر الزعابي الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة.

وقال حمد أحمد الرحومي: «إن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على خطة عملها الرقابية خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ17، وعلى الموضوعات العامة ومشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمالها».