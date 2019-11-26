«الصحة» تنظم مؤتمراً عن الجودة الإكلينيكية وسلامة المرضى

المصدر: دبي - البيان

نظّمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع المؤتمر الإقليمي الـ5 لأفضل الممارسات في تطبيق المعايير الدولية للجودة الإكلينيكية وسلامة المرضى، في إطار جهود الوزارة لتعزيز تبادل الخبرات وقصص النجاح بين المستشفيات المشاركة، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية، والحد من الأخطاء الطبية، وتعزيز سلامة المرضى، وزيادة الإنتاجية داخل المنشآت الصحية، بمشاركة أكثر من 250 من صناع القرار والمتخصصين والمهنيين وخبراء ومتحدثين في مجال الاعتماد الدولي والجودة الصحية.

وحضر المؤتمر مجموعة من قيادات وزارة الصحة ومديري الإدارات والدكتور زكريا العتال، مدير إدارة الجودة الإكلينيكية والاعتماد الصحي، ومشاركين من مختلف المؤسسات الصحية في الدولة.