حمدان بن زايد يعزّي في وفاة مفتاح المنصوري

المصدر: أبوظبي - وام

قدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، واجب العزاء إلى محمد علي الشدي المنصوري مدير عام بلدية منطقة الظفرة في وفاة المغفور له، بإذن الله، شقيقه مفتاح.

وأعرب سموه لدى زيارته منزل العائلة في منطقة شخبوط بأبوظبي، عن صادق تعازيه لأسرة الفقيد وأشقائه، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقدم واجب العزاء إلى جانب سموه، سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة.