مواطن من أم القيوين يوزّع 4300 غافة و300 شتلة ورد

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

وزّع المواطن الشاب جاسم التميمي من أم القيوين والذي يعشق النباتات والورود 4 آلاف شتلة غاف وشتول ورود من مختلف الأنواع والأشكال على المواطنين مجاناً، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ48، إضافة إلى تبرعه بـ300 شتلة غاف و300 شتلة ورود إلى محكمة أم القيوين، وتخفيض في كافة الشتول بنسبة 5% لكافة موظفي محكمة أم القيوين والبلدية، مبيناً أنه لم يجد سوى هذه المبادرة للتعبير عن فرحته باليوم الوطني، لافتاً إلى أنه دائماً ما يقوم بتوزيع الشتلات والأشجار من مزرعته على كافة الجهات في المناسبات ومن دون مقابل، إضافة إلى خصومات تصل إلى 48% للشتول والفواكه بمختلف أنواعها مع الرعاية الشاملة لها.

مشاركة

وأضاف التميمي إنه بمناسبة احتفالات اليوم الوطني سوف يشارك في كافة الاحتفالات التي تنظمها الإمارة، ومنها فعالية حديقة الخور وسوف يوزع خلالها 500 وردة على الجمهور مجاناً و500 شجرة غاف سوف يتم توزيعها لبلدية أم القيوين و500 شتلة ورد و500 شجرة غاف سوف يتم توزيعها للمواطنين في منطقة الراعفة، لافتاً إلى أن الإمارات تزخر بالعديد من النباتات وخاصة الموسمية منها، ولا سيما في المناطق الجبلية والسهول الحصوية والمناطق الرملية القريبة منها، كما أن الغطاء النباتي في الإمارات يستحق مزيداً من الدراسات لما له من فوائد جمة ولعل أبرزها مكافحة التصحر، من حيث تثبيت التربة وتنوع الحياة البيولوجية، إضافة إلى العمل على إمكانية الإكثار من بعض أصناف هذه النباتات من خلال المشاتل والمزارع المتعددة والمحميات الطبيعية، داعياً كافة الشباب إلى التوجه إلى الزراعة والاهتمام بالمزارع واقتنائها وخصوصاً النباتات الداخلية ونباتات الزينة الخارجية وديكورات الحدائق والتي تعتمد على نظام ري حديث من خلال شبكات تعمل أوتوماتيكياً بمختلف الأحجام، وأحواض وأسمدة عضوية ومبيدات حشرية مختلفة.

خطوة وحدوية

وقال إن خطوة الاتحاد الوحدوية التي انتهجها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه وإخوانه حكام الإمارات تظل إنجازاً عظيماً وفريداً من نوعه، فقد تبوأت الإمارات خلال العقود الماضية من قيامها مكانة مرموقة في مصاف الدول المتقدمة حتى أضحت دولة عصرية مزدهرة منطلقة بكل اندفاع وقوة نحو آفاق القمة بكل ثقة وحكمة واقتدار، لافتاً إلى أن ما وصلت إليه الإمارات من تقدم وازدهار وحضارة ومكانة مرموقة تشهد لها الأمم وما تميزت به من نهضة تعليمية وصحية واقتصادية وعمرانية وزراعية ما هي إلا نتاج الجهود المبنية على الأسس والقواعد الراسخة والرؤية الثاقبة والنهج الصحيح الذي انتهجته الدولة، كما أن الإمارات أثبتت بكل جدارة أن الإنسان هو الثروة الحقيقية التي تكمن وراءها نهضة الوطن، لذلك لا بد من الحفاظ على تلك المكتسبات التي تحققت طوال المسيرة.