أنشطة ترفيهية في «وسط مدينة دبي» و«سوق البحار»

المصدر: دبي - البيان

تنطلق في «وسط مدينة دبي» و«سوق البحار» مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية المناسبة للزوار من كافة الأعمار، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الثامن والأربعين لدولة الإمارات، ويمكن للزوار الاستمتاع بعروض LED الساحرة على واجهة «برج خليفة»، وعروض «نافورة دبي» على أنغام النشيد الوطني الإماراتي، وأغنية «سما دبي» وغيرها من الأغنيات الإماراتية الشهيرة.

مسيرة

وستنطلق المسيرة الاحتفالية بمناسبة اليوم الوطني على بوليفارد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من 28 نوفمبر الجاري إلى 3 ديسمبر المقبل (باستثناء 30 نوفمبر) من أبرز ملامح الاحتفالات في «وسط مدينة دبي». أما المجلس الإماراتي التقليدي فسيستعرض الزي المحلي متيحاً للزوار فرصة تجربته والتقاط الصور إلى جانب عربة البوليفارد المزينة بمناسبة اليوم الوطني. وسيكون زوار «دبي مول» على موعد مع أنشطة متنوعة تتضمن فرق الفنون الشعبية والأعمال الفنية والهدايا وغيرها.

أنشطة مميزة

يمثل «سوق البحار»، وجهة التسوق والترفيه المطلة على الواجهة المائية و«دبي مول» في «وسط مدينة دبي»، وجهة استثنائية للتعرف على التراث الإماراتي. وبمناسبة اليوم الوطني، سيتزين «سوق البحار» بحلة إماراتية مميزة.

وستقام رقصات «فلاش موب» بأزياء مستوحاة من ألوان العلم الوطني لتثري الأجواء الاحتفالية. وسيقدم مواطنون إماراتيون من «مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري» للزوار معلومات حول تاريخ الدولة وعاداتها.

«تخيل»

كشف «دبي فيستيفال سيتي مول» عن استعداده للمشاركة إلى جانب أبرز معالم دبي، في الاحتفال بالذكرى 48 لليوم الوطني من خلال استضافة عرض «تخيل» الوطني الجديد كلياً وإطلاق الألعاب النارية المذهلة في سماء المدينة، وتنظيم فعالية «وجوه الأمة» التي تستمر حتى 2 ديسمبر المقبل، وسيحصل زوار الفعالية الذين التقطوا الصور لأنفسهم، على فرصة الظهور في عرض «تخيل». دبي - البيان