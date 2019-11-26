«حمدان بن محمد لإحياء التراث» يدعم 15 جهة تعزيزاً للهوية الوطنية

قدّم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث الدعم لـ15 جهة رسمية من مدارس وجامعات، وذلك احتفاءً باليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات، وانطلاقاً من مسؤوليته المجتمعية، كما سينظم المركز الفعالية الرسمية في الثاني من ديسمبر المقبل في القرية التراثية ضمن القرية العالمية بدبي.

وعن الدعم والتنظيم، أفادت هند بن دميثان، مديرة إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بأن المركز اتخذ نهجاً مغايراً هذا العام بالتوجه نحو تلبية الاحتياجات المقدمة من جهات ومؤسسات ومدارس وجامعات عدة في الدولة، ودعمها بكل السبل لإقامة احتفالية خاصة بمناسبة اليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات، وقالت: «أصبح المركز رائداً في تقديم الاستشارات والدعم في كل ما يتعلق بتعزيز الهوية الوطنية وإعادة إحياء الموروث الاجتماعي واستدامته وسط المجتمعات المحلية، لذا قمنا بزيادة عدد الجهات التي تقدمت إلينا بطلب الدعم احتفاء بهذه المناسبة الوطنية.

أما الفعالية الرئيسة لليوم الوطني، فتتضمن باقة من الفعاليات التي تظهر الحفاوة والأزياء الوطنية والأهازيج المحلية، وغيرها من المظاهر الشعبية المرتبطة بمجتمعنا، وذلك في بيئة متكاملة لقرية تراثية تجسد تاريخ الإمارات».

يصادف الثاني من ديسمبر موعد ثاني ورش العمل الفنية التي ينظمها المركز للأطفال، وهي بعنوان: «التلوين على الألوان القماشية»، كما ستبدأ الاحتفالية الرئيسة باليوم الـــوطنـــي من الساعة الرابعة مساء في القـــرية التـــراثية، وتتضمن نقلاً مباشراً لبرنامج خاص على إذاعة الأولى التابعة لشبكة الأولى الإذاعية من الساعة 4-6 مساء، واستعراضات الفرق الشعبية والضيافة الإماراتية، ووجود الشخصيتين عمير وغبيشة لتحية الأطفال وتوزيع هدايا خاصة لهم في هذه المناسبة الغالية. دبي - البيان