طحنون بن زايد يلتقي في مسقط وزير المكتب السلطاني العماني

المصدر: مسقط ـ وام

زار سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، أمس، سلطنة عمان تلبية لدعوة من أخيه الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني بسلطنة عمان الشقيقة.

وتبادل سموه خلال لقائه الفريق أول سلطان بن محمد النعماني الأحاديث حول مسيرة العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، واستعرضا عدداً من المجالات ذات الصلة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

من جانبه، رحب وزير المكتب السلطاني العماني بسمو الشيخ طحنون بن زايد الذي أعرب عن شكره وتقديره لسلطنة عمان الشقيقة وسعادته بزيارتها.