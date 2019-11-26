شرطة دبي تعزز الثقافة الأمنية للجالية الصينية

المصدر: دبي - البيان

نظّمت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، ورشة عمل لأبناء الجالية الصينية، ضمن برنامج «نشر الثقافة الأمنية وإسعاد المجتمع»، بحضور لي شيوي هانغ، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي، والعميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ونائبه لشؤون البحث والتحري العقيد محمد عقيل، والعقيد سعيد العيالي، مدير إدارة المطلوبين في الإدارة العامة، وعدد من الضباط، وممثلي الشركات وأبناء الجالية الصينية في دبي.

وتهدف ورشة العمل، التي نظمها قسم الشؤون الدبلوماسية والقنصلية في إدارة المطلوبين في نادي الضباط بالقرهود، إلى تعزيز نشر الثقافة الأمنية بين أبناء الجاليات في دبي، وخلق شراكة مجتمعية بين جميع جهات المجتمع، بما يحقق الثقة بالشرطة وخدماتها الأمنية، وبما يتناغم مع أهداف الحكومة الرامية إلى زيادة نسبة الشعور بالأمن والسعادة في المجتمع.

ورحب العميد جمال الجلاف، بالقنصل العام لجمهورية الصين الشعبية وبالشركات والجالية الصينية المقيمة في دبي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات ودبي على وجه الخصوص تربطها علاقة دبلوماسية واقتصادية وأمنية وثيقة مع جمهورية الصين الشعبية، والتي بدأت منذ تأسيس دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر عام 1971، موضحاً أن الجالية الصينية تتعاون بشكل فعال مع شرطة دبي، كما أن هناك علاقات شراكة وتعاون مع الشركات الصينية التي تعمل في مجال التطبيقات الأمنية.

وعبر القنصل العام للصين في دبي، عن جزيل الشكر لشرطة دبي على تنظيمها الورشة، التي تعكس الاهتمام الذي توليه لضمان سلامة الجالية والشركات الصينية.