وزارة تنمية المجتمع تتبنى حلول مايكروسوفت الدفاعية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وزارة تنمية المجتمع، أمس، عن تعاونها مع شركة مايكروسوفت، بهدف تأمين أصولها الرقمية وضمان حمايتها من الهجمات الإلكترونية، حيث ستتبنى الوزارة «حلول مايكروسوفت الدفاعية»، من أجل حماية محيطها الرقمي والرد على الهجمات المتطورة، التي تستهدف النقاط الحساسة والمهمة.

وقال سعيد عبد الله مستشار تقنية المعلومات بوزارة تنمية المجتمع: «قمنا بالشراكة مع «مايكروسوفت» لتنفيذ حلول الأمان والامتثال القادرة على تأمين حمايتنا من التهديدات المعقدة والمتطورة».

وعمدت وزارة تنمية المجتمع إلى توحيد استراتيجيتها الخاصة بالأمن السيبراني عبر اختيار «Microsoft Defender ATP»، والذي يسهم بدوره في تبسيط العمليات والحصول على دفاع أكثر تماسكاً في البيئة الرقمية.

ومن جانبه قال سيد حشيش المدير العام لمايكروسوفت الإمارات: «هناك حاجة ملحــة إلى اتباع نهج أمني جديد، يتواكب مع العصر الرقمي الحالي».