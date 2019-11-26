أفلام توعوية لفنيي ورش الصيانة في «مواصلات الإمارات»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مواصلات الإمارات سلسلة أفلام توعوية ثلاثية الأبعاد موجهة للفنيين العاملين في ورش الصيانة الفنية التابعة لها في مختلف مناطق الدولة، تحت عنوان «تعليمات العمل الآمن».

وقالت حنان محمد صقر، المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المؤسسية بمواصلات الإمارات: «إن برامج وخطط التوعية والإرشاد تحظى باهتمام كبير في المؤسسة، وتهدف إلى الارتقاء بمعارف العاملين وتأهيلهم بالشكل المناسب للتعامل الأمثل مع بيئة العمل».

وأوضحت: «أنه امتداداً لتلك الجهود عملت مواصلات الإمارات ممثلة بإدارة البيئة والسلامة والصحة المهنية على إصدار سلسلة أفلام توعوية بتقنية ثلاثية الأبعاد 3D موجهة لفنييها العاملين في ورش الصيانة الفنية، متخصصة في السلامة خلال تقديم خدمات الصيانة للمركبات والآليات المختلفة».