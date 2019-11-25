محمد بن زايد يستقبل وزيرة الإنتاج الحربي في باكستان

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .. معالي زبيدة جلال وزيرة الإنتاج الحربي في جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة التي تزور الدولة حاليا.

وبحث سموه و الوزيرة الباكستانية - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ - العلاقات الثنائية في المجالات العسكرية والدفاعية والعمل المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان في ظل حرص قيادتي البلدين على مواصلة تعزيز التعاون والعمل المشترك لما فيه خير شعبيهما ومصالحهما المتبادلة.

و استعرض الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها إضافة إلى التطورات الراهنة في المنطقة وأهم الجهود الدولية المبذولة تجاهها.

حضر اللقاء .. معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع و سعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق للوزيرة الباكستانية.