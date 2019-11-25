محمد بن زايد يقلد حاكم الشارقة "وسام أم الامارات"

المصدر: وام

قلد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .. صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة " وسام أم الإمارات " بمناسبة اختيار سموه الشخصية الداعمة لقضايا المجتمع من قبل برنامج "سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي" في دورته الخامسة.

ويأتي منح "وسام أم الإمارات" إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي تقديرا لدوره وتكريما لجهوده في المجالات الإنسانية والمجتمعية والثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة والعديد من دول العالم من خلال مبادرات سموه وأعماله الرائدة التي تعزز الاستقرار الأسري والمجتمعي إضافة إلى اهتمامات سموه بالحفاظ على كيان المجتمع وعطاءاته التي لا تنضب في خدمة البشرية والتركيز على الإنسان كونه أساس التنمية والنهضة والبناء والتقدم.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - خلال مراسم التكريم التي جرت في مجلس قصر البحر - صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بهذا التكريم المستحق نتيجة عقود زاخرة بالعطاء والعمل الدؤوب والطموح القائم على خدمة مجتمعه وخير الإنسانية وتقدمها.

وقال سموه إن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي نموذج استثنائي لقائد ملهم جمع عبر عقود من الزمن بين قوة الفكر والعلم والعمل والإيمان بأهمية التقدم والتطور مع المحافظة على ما توارثناه من تقاليد وعادات وهوية راسخة ظهرت جليا في العديد من المبادرات والأفكار التي تبناها سموه وعمل على إنجاحها بما يخدم شعبه والإنسانية.

كما كرم سموه الأفراد والمؤسسات الفائزين بفئات الجائزة المختلفة.

حضر مراسم تقليد الوسام سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين و سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

وأقيم حفل تكريم الفائزين في "برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي" برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات".

وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" - في كلمة لسموها وجهتها بهذه المناسبة - : يسرني ويسعدني أن أرحب بكم اليوم للاحتفال بتكريم الفائزين بجوائز "برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي" الذي يهدف إلى استثمار طاقات المجتمع واكتشاف إنجازات الأفراد والمؤسسات ورعاية الموهوبين والمبتكرين وتقدير جهودهم وحثهم على التنافس والعمل والإنجاز من أجل مجتمعاتهم وأوطانهم.

وأضافت سموها : مرحبا بكم على أرض الإمارات الطيبة وعاصمتها الحبيبة أبوظبي، هذا الوطن الذي ينعم بالأمن والأمان، والسلام والمحبة، الوطن الرمزُ للتسامح والتعايش والوسطيةِ والأخوة الإنسانية في أبهى معانيها، وطنٌ حقق الإنجازات وعانق الفضاء، ومد يد الخير والعطاء، في ظل قيادةٍ رشيدةٍ حكيمة ذات رؤية سديدة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات الذين آمنوا بأهمية الإنسان محوراً للتنمية والبناء، فبذلوا الجهد، وسخروا الموارد ليُبدع، ويُنجز لتصبح الإمارات اليوم الرقم الصعب في معادلة تطورات المجتمعات ونموها.

وتابعت سموها : لأن رسالة البرنامج تقوم على صناعة الفرق في المجتمع المحلي والعالمي عبر إبراز المتميزين والمبتكرين من الأفراد والمؤسسات، والاعتراف بإنجازاتهم واسهاماتهم وتقديرهم ودعمهم لما فيه رفعة وسعادة وتقدم أوطانهم وتعزيز انتمائهم وولائهم لمجتمعاتهم، فإننا نسعدُ اليوم بتكريم كوكبةٍ من المبدعين الفائزين بجوائز البرنامج من فئات المجتمع والمؤسسات والهيئات الداعمة للأسرة بمخلتف أفرادها والانجازات المجتمعية المتميزة سواء كانت محليةً أم إقليميةً أم عالمية.

وأضافت سموها أن "برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي" يعمل على استقطاب المبدعين من مختلف بقاع العالم ونحرص من خلاله على أن نقدم نماذج من الأفراد الذين لديهم طاقات متجددة وأفكار مبتكرة ويمكن اعتبارهم نواة لما تسعى الدول وبما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تقديمهم كنماذج يُقتدى بها في الجد والاجتهاد وإعمال العقل، واستثمار العلم فيما يعود بالنفع عليهم وعلى أسرهم ومجتمعاتهم .. ومن هنا فإن البرنامج الذي نحرص على تجديده وتطويره باستمرار ليواكب مستجدات العصر والمرحلة الزمنية التي نعيشها يركز على الذكاء المجتمعي وذلك بتشجيع الأفراد والهيئات والمؤسسات إلى التفاعل مع قضايا المجتمع وتحدياته، والعمل على تحويلها الى فرص للتطوير والتغيير نحو مستقبل أفضل للأوطان.

وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك : ونحن نحتفل معكم اليوم بتكريم الفائزين بجوائز برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي .. فإننا نستذكر بكل محبة وامتنان مآثر وانجازات مؤسس دولة الاتحاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" الذي جعل من الإنسان أساساً للنمو والتطور، فبذل الجهود، وسخر الطاقات من أجل أن تصل الامارات، وابن الإمارات إلى ما وصلت إليه من مكانة عالمية تحظى بالإعجاب والاحترام والتقدير.

وأضافت سموها: بمناسبة انتهاء أعمال الدورة الخامسة لبرنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي يسرني ويسعدني أن أتقدم بخالص التهنئة لشخصية هذا العام القيادية التي فازت في الفئة الشرفية الداعمة لقضايا المجتمع، هذه الشخصية التي نقف لها احتراماً وتقديرا ويذكرُ لها الوطنُ تاريخاً من العمل الثقافي والإبداعي الذي ألهم الآخرين كل معاني النُبلِ والسموَ والتفرّد، فقد عملت فأبدعت، وأعطت فأجزلت، وهنيئاً لوطننا الغالي بمثل هذه النماذج المشرفة من أبنائه القادة الاستثنائيين الذين يضعون الإنسان في عمق اهتمامهم ويسخّرون جميع الإمكانات من أجل سعادته.

وهنأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الفائزين في الفئات الفردية والجماعية، وفئة المؤسسات الداعمة لقضايا المجتمع، وشكرت اللجنة العليا للبرنامج وفرق العمل، وجميع الشركاء من داعمين وإعلاميين متمنيةً سموها للجميع مزيداً من التوفيق والنجاح في خدمة أوطانهم ونهضتها.