تشكيل أول لجنة أمنية لقطاع النقل والمواصلات العامة في المنطقة

المصدر: وام

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات وإدارة أمن المواصلات في دبي والاتحاد العالمي للمواصلات العامة عن تشكيل أول لجنة أمنية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متخصِّصة في تطوير قطاع أمن المواصلات وبناء وتحسين وصقل قدرات الكوادر والفرق العاملة في هذا القطاع عن طريق اخضاعهم لخطط وبرامج تطويرية بهدف توفير أعلى مستويات الأمن والأمان للجمهور من رواد وسائل النقل الجماعي من مختلف شرائح المجتمع.

وتوقيع اتفاقية مشتركة بهذا الشأن بين كل من هيئة الطرق والمواصلات وإدارة أمن المواصلات في دبي والاتحاد العالمي للمواصلات العامة،حيث وقّع الاتفاقية عن الهيئة محمد عبيد الملا عضو مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات ووقعها عن الإدارة عبيد الحثبور مدير إدارة أمن المواصلات في دبي فيما وقّعها عن الاتحاد محمد المزغني الأمين العام للاتحاد العالمي للمواصلات العامة.

وأكد محمد عبيد الملا عضو مجلس أهمية إطلاق هذه المبادرة لتشكيل أول لجنة أمنية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متخصِّصة في تطوير قطاع أمن المواصلات وبناء وتحسين وصقل قدرات الكوادر والفرق العاملة في هذا القطاع بالنظر لِما يحمله الجانب الأمني في مرافق ومنشآت النقل والمواصلات من أهمية بالغة لضمان حركة رواد النقل الجماعي بشكل يومي الأمر الذي يتطلب العمل على صياغة برامج ومبادرات متقدِّمة في هذا المجال.

بدوره قال عبيد الحثبور مدير إدارة أمن المواصلات ان اللجنة تضم في عضويتها جميع الهيئات والمؤسسات المعنية بتأمين قطاع النقل المواصلات على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. وتُعتبر هذه المبادرة إنجازاً على مستوى قطاع أمن المواصلات العامة في دولة الإمارات ..موضحا ان الهدف من تأسيس اللجنة أن تكون أول منصة استشارية لأعضاء الاتحاد العالمي للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات المتراكمة وتبادل المعرفة لتطبيق أفضل الممارسات على مستوى العالم لاتخاذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة لمواجهة المخاطر الأمنية المحتملة في قطاع النقل والمواصلات.

وتسعى هذه المبادرة إلى تحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة والعمل على تبادل الخبرات وتطويرها لابتكار أفضل الممارسات لإدارة أمن قطاع النقل والمواصلات.. كما تقرر إنشاء فرق متخصصة للتحقيق في الحوادث الأمنية الخاصة بالمواصلات وايجاد معايير ومواصفات فنية خاصة بتأمين قطاع النقل والمواصلات وتطوير الآليات والخطط لمواجهة الكوارث والحوادث والمساهمة في تبادل المعلومات والخبرات بين الجهات المعنية وذلك للوصول إلى الريادة العالمية في أمن هذا القطاع.

وتضمنت الاتفاقية كذلك شراكة بين إدارة أمن المواصلات والاتحاد العالمي للمواصلات العامة واعتماد برنامج تدريبي أمني لإدارة أمن المواصلات بالتعاون مع مركز النقل المتميز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دبي وهو البرنامج التدريبي الأول على مستوى العالم المتخصص لتأهيل كوادر أمنية متخصصة بأمن قطاع النقل والمواصلات العامة.. ويهدف البرنامج إلى تطوير وتأهيل الكوادر الأمنية الوطنية في قطاع المواصلات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية .

كما أعلن الحثبور مدير إدارة أمن المواصلات عن قيام الإدارة ببناء أول وأكبر محطة مترو اختبارية /ديمو/ مع كامل تفاصيل المحطة حيث تبلغ مساحة هذه المحطة /3225/ قدم مربع وبارتفاع 8 أمتار.. وتهدف الإدارة من بناء هذه المحطة إلى إجراء التدريب العلمي ومحاكاة الواقع باستخدام الذكاء الاصطناعي للتدريب النظري والعملي مثل التدريب على الكشف عن الأجسام الغريبة أو العيّنات المشبوهة وكيفية التعامل معها في المحطات .

من جهته أكد محمد المزغني الأمين العام للاتحاد العالمي للمواصلات العامة إن توفير الأمان لمستخدمي أنظمة المواصلات العامة يعد من أساسيات تقديم الخدمة وضمان سلامة المستخدم ويحضى باهتمام كبير من قبل الاتحاد ولجانه المختلفة..مضيفا ان ازدياد التركيز على الأمن والسلامة في ظل تصاعد التهديدات الأمنية على أنظمة المواصلات العامة يتطلب إعداد الخطط والبرامج لمواجهة هذه التحديات وتأهيل الكوادر المختلفة للتعامل معها للحد من تأثيرها وضمان ديمومة الخدمات التي يعتمد عليها الملايين من المستخدمين.