توقعات طقس الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وصباح الأربعاء، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وتكون حركة الرياح: شرقية - شمالية شرقية 15 - 25 كم/ساعة، تصل إلى 35 كم/ساعة أحياناً.

ويكون الموج في الخليج العربي: خفيف إلى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:23 والمد الثاني عند الساعة 01:34.

وسيكون الجزر الأول عند الساعة 19:10 والجزر الثاني عند الساعة 06:34

أما الموج في بحر عمان فيكون خفيفاً إلى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:33 والثاني عند الساعة 22:14 والجزر الاول عند الساعة 18:15 والجزر الثاني عند الساعة 56:03.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى.

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى.

أبو ظبي 28 18 70 30

دبي 28 17 80 35

الشارقة 27 15 80 35

عجمان 28 17 80 30

أم القيوين 27 16 85 35

رأس الخيمة 28 15 90 35

الفجيرة 27 15 75 40

العين 28 15 75 25

ليوا 28 16 80 40

الرويس 27 17 75 35

السلع 27 16 75 30

دلما 26 22 70 50

طنب الكبرى 26 21 80 45

طنب الصغرى 26 21 80 45

أبو موسى 27 22 80 45