الموارد البشرية بدبي تعلن عن إجازة يوم الشهيد واليوم الوطني

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت دائرة الموارد البشرية بحكومة دبي أن إجازة يوم الشهيد واليوم الوطني تبدأ يوم الأحد الموافق الأول من ديسمبر وحتى الثلاثاء الثالث من ديسمبر.

وقالت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في تعميمها: بمناسبة ذكرى يوم الشهيد واليوم الوطني الثامن والأربعين لدولة الامارات العربية المتحدة فقد تقرر تعطيل العمل بالهيئات والدوائر والمؤسسات بحكومة دبي اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2019 إلى يوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2019 باستثناء الهيئات والدوائر والمؤسسات التي لديها موظفون يعملون بنظام المناوبات أو ممن ترتبط وظائفهم بخدمة الجمهور أو إدارة مرافق الخدمات العامة حيث تقرر كل جهة مواعيد العمل لهذه الفئات من الموظفين بما يتناسب مع متطلباتها التشغيلية وضمان حسن سير العمل بمرافق الخدمات العامة بانتظام خلال العطلة على أن يستأنف العمل يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2019 .