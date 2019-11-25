سيف بن زايد يلتقي وزير شؤون مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني البريطاني

المصدر: وام

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أمس " الأحد " في أبوظبي ، معالي مارك سيدويل وزير شؤون مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني في المملكة المتحدة.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة في المجالات الأمنية والشرطية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في هذه المجالات.

حضر اللقاء اللواء الركن خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية ، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام الوزارة، وعدد من ضباط الوزارة، إلى جانب سعادة باتريك مودي سفير المملكة المتحدة لدى الدولة والوفد المرافق للوزير الضيف.