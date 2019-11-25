شرطة دبي تعيد هاتفاً إلى صاحبه في فرنسا

المصدر: البيان الإلكتروني

تنفيذاً للتوجهات الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي المتمثلة في تعزيز الأمن والأمان، وإسعاد المجتمع الداخلي والخارجي، تمكن مركز شرطة بردبي من إعادة هاتف نقال إلى سائح فرنسي كان قد نسيه في سيارة أجرة قبل سفره، حيث حرصت شرطة دبي على إيجاد الهاتف النقال وإرساله إلى صاحبه في فرنسا.

و قال العميد عبد الله خادم بن سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، رئيس مجلس مدراء مراكز الشرطة، إن السائح الفرنسي قدم بلاغا لمركز شرطة بردبي عبر البريد الالكتروني، يفيد من خلاله بنسيانه لهاتفه النقال في سيارة أجرة قبل سفره، معطيا شرطة دبي كافة البيانات والمستندات المطلوبة بهذا الشأن، ليتم لاحقا العثور على الهاتف وفقا للمواصفات المعطاة، ومن ثم التواصل مع السائح الفرنسي لإبلاغه باستلام الهاتف عبر شركة توصيل.

وأكد العميد المعصم أن شرطة دبي وانطلاقا من دورها الأمني، لا تدخر جهدا في رد الحقوق إلى أصحابها سواء كانوا داخل الدولة أو خارجها، وتحرص على إيجاد المفقودات وإرسالها إلى أصحابها في أماكن إقامتهم.