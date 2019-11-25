" مرسيدس جي تي AMG GT G63 S " تنضم إلى دوريات شرطة دبي الفارهة

المصدر: البيان الإلكتروني

أضافت القيادة العامة لشرطة دبي سيارة مرسيدس جي تي AMG GT G63 S، إلى أسطول دورياتها الفارهة.

وقال القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، خلال تدشينه الدورية الجديدة، إن شرطة دبي حريصة على إدخال السيارات الرياضية والفارهة ضمن أسطولها من الدوريات، بهدف تعزيز التواجد الأمني لرجال الشرطة في الأماكن السياحية المهمة التي تحظى بالتجمعات السياحية، ومن أبرزها برج خليفة، وبوليفارد محمد بن راشد، و"جي بي آر"، و"لامير"، وغيرها من المناطق، مؤكداً أن الخطط الموضوعة في هذا الجانب هو الارتقاء بكل السيارات المستخدمة في شرطة دبي بما يليق بسمعة ومكانة الإمارة.

واستمع المري لشرح حول مواصفات السيارة، والتي تعتمد على محرك V8 سعة 4 لترات مع شاحن توربيني مزدوج يولد 639 حصانا، و900 نيوتن متر من عزم الدوران، يتصل بناقل حركة اوتوماتيكي من 9 سرعات ثنائي الكلتش، لتتسارع السيارة التي تعمل بـ نظام 4 ماتيك للدفع الرباعي من 0 إلى 100 كم/س في 3.2 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى 315 كيلومتر في الساعة.

من ناحيته، أكد المقدم الدكتور مبارك سعيد سالم بنواس الكتبي، مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن سيارة مرسيدس جي تي AMG G63 S، تعد إضافة نوعية إلى الدوريات الفارهة في إدارة الشرطة السياحية بشرطة دبي، لافتا إلى أن السيارة سيتم استخدامها في المناطق السياحية، وسيسهم رجال الشرطة من خلالها في تقديم مختلف الخدمات إلى أفراد الجمهور والسياح.