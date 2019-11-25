تشكيل أول لجنة أمنية لقطاع النقل في المنطقة بدبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات وإدارة أمن المواصلات في دبي والاتحاد العالمي للمواصلات العامة عن تشكيل أول لجنة أمنية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متخصِّصة في تطوير قطاع أمن المواصلات وبناء وتحسين وصقل قدرات الكوادر والفرق العاملة في هذا القطاع عن طريق اخضاعهم لخطط وبرامج تطويرية بهدف توفير أعلى مستويات الأمن والأمان للجمهور من رواد وسائل النقل الجماعي من مختلف شرائح المجتمع.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية مشتركة بهذا الشأن بين كل من هيئة الطرق والمواصلات وإدارة أمن المواصلات في دبي والاتحاد العالمي للمواصلات العامة. وقّع الاتفاقية عن الهيئة محمد عبيد الملا، عضو مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات ووقعها عن الإدارة عبيد الحثبور، مدير إدارة أمن المواصلات في دبي، فيما وقّعها عن الاتحاد محمد المزغني، الأمين العام للاتحاد العالمي للمواصلات العامة.

وأبدى محمد عبيد الملا، عضو مجلس مديري هيئة الطرق والمواصلات عن سروره وارتياحه لإطلاق هذه المبادرة لتشكيل تشكيل أول لجنة أمنية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متخصِّصة في تطوير قطاع أمن المواصلات وبناء وتحسين وصقل قدرات الكوادر والفرق العاملة في هذا القطاع بالنظر لِما يحمله الجانب الأمني في مرافق ومنشآت النقل والمواصلات من أهمية بالغة لضمان حركة رواد النقل الجماعي بشكل يومي، الأمر الذي يتطلب العمل على صياغة برامج ومبادرات متقدِّمة في هذا المجال.

وقال الملا: "تأتي الاتفاقية تماشياً مع رؤية وتطلعات حكومتنا الرشيدة في تأمين وسائل ومرافق ومنشآت وسائل النقل الجماعي بهدف إسعاد الجمهور من رواد هذه الوسائل سواء كانوا من السكان أو الزوّار أو السيّاح القادمين إلى دبي من جميع أنحاء العالم وذلك من خلال الاهتمام البالغ بأمن المواصلات. كما تأتي هذه المبادرة كجزء من العمل الدؤوب، الذي تقوم به الهيئة للمساهمة في جعل إمارة دبي دائماً تحتل الصدارة في جميع المجالات ومنها هذا الجانب الحيوي."

وأضاف الملا بأن، تشكيل هذه اللجنة الأمنية على مستوى منطقة الشرق والأوسط وشمال أفريقيا في إمارة دبي، يُجَدِّدُ الثقة بهذه المدينة العالمية النابضة بالحياة، التي تُثبتُ يوما بعد يوم كفاءتها وقدراتها الهائلة، التي جعلت منها مدينة تستقطب رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الكفاءات من جميع أنحاء العالم بالنظر لما تتمتع به من أمن وأمان وبنى تحتية متقدِّمة في جميع القطاعات ومنها قطاع المواصلات العامة، الذي يُعتبر ركيزة مهمة وحيوية في التقدم الحاصل في جميع المجالات وعلى الأصعدة كافة.

وأكّد عضو مجلس مديري هيئة الطرق والمواصلات إنَّ اختيار دبي لتكون مقرا لأول لجنة أمنية في هذا المجال جاء خلال فعاليات مؤتمر ومعرض النقل للاتحاد العالمي للمواصلات العامة، الذي انعقد في العاصمة السويدية ستوكهولم بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات خلال شهر يونيو من العام الجاري.

بدوره، قال عبيد الحثبور، مدير إدارة أمن المواصلات: "تضم اللجنة في عضويتها جميع الهيئات والمؤسسات المعنية بتأمين قطاع النقل المواصلات على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتُعتبر هذه المبادرة إنجازاً على مستوى قطاع أمن المواصلات العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو إنجاز يأتي نتيجة للجهود الحثيثة، التي بذلتها إدارة امن المواصلات في دبي منذ تأسيسها في عام 2009، حيث أسهمت هذه الإدارة في توفير أقصى درجات الأمن والأمان والسلامة في قطاع النقل والمواصلات."

وأضاف الحثبور: "يأتي تأسيس اللجنة بناء على الخطة الاستراتيجية للإدارة والخاصة بتعزيز الأمن في قطاع النقل والمواصلات في دبي، والهدف منها أن تكون أول منصة استشارية لأعضاء الاتحاد العالمي للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات المتراكمة وتبادل المعرفة لتطبيق أفضل الممارسات على مستوى العالم لاتخاذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة لمواجهة المخاطر الأمنية المحتملة في قطاع النقل والمواصلات.

"وتسعى هذه المبادرة إلى تحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة والعمل على تبادل الخبرات وتطويرها لابتكار أفضل الممارسات لإدارة أمن قطاع النقل والمواصلات. كما تقرر إنشاء فرق متخصصة للتحقيق في الحوادث الأمنية الخاصة بالمواصلات وايجاد معايير ومواصفات فنية خاصة بتأمين قطاع النقل والمواصلات وتطوير الآليات والخطط لمواجهة الكوارث والحوادث والمساهمة في تبادل المعلومات والخبرات بين الجهات المعنية وذلك للوصول إلى الريادة العالمية في أمن هذا القطاع."

"وتضمنت الاتفاقية كذلك شراكة بين إدارة أمن المواصلات والاتحاد العالمي للمواصلات العامة واعتماد برنامج تدريبي أمني لإدارة أمن المواصلات بالتعاون مع مركز النقل المتميز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دبي وهو البرنامج التدريبي الأول على مستوى العالم المتخصص لتأهيل كوادر أمنية متخصصة بأمن قطاع النقل والمواصلات العامة. ويهدف البرنامج إلى تطوير وتأهيل الكوادر الأمنية الوطنية في قطاع المواصلات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية وتحقيقاً لرؤية إدارة أمن المواصلات (أن تكون القوة الرائدة عالميا في قطاع أمن النقل والمواصلات).

وعقدت الإدارة كذلك اجتماعات ومشاورات مع عدد من المنظمات والجامعات والمعاهد المتخصصة في أمن المواصلات لاعتماد مركز التدريب والابداع التابع لإدارة أمن المواصلات كمركز تدريب عالمي متخصص بأمن قطاع النقل والمواصلات على مستوى العالم.

كما أعلن الحثبور، مدير إدارة أمن المواصلات عن قيام الإدارة ببناء أول وأكبر محطة مترو اختبارية (ديمو) مع كامل تفاصيل المحطة، حيث تبلغ مساحة هذه المحطة (3225) قدم مربع وبارتفاع 8 أمتار. وتهدف الإدارة من بناء هذه المحطة إلى إجراء التدريب العلمي ومحاكاة الواقع باستخدام الذكاء الاصطناعي للتدريب النظري والعملي مثل التدريب على الكشف عن الأجسام الغريبة أو العيّنات المشبوهة وكيفية التعامل معها في المحطات، ‏بالإضافة إلى تدريب الفرق التخصصية على كيفية تعاملهم مع المشتبهين داخل المحطة ووضع الخطط التكتيكية لها وتأتي هذه الاستراتيجية لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية وفق أرقى مستويات التدريب الحديثة استعدادا لاستضافة فعاليات إكسبو 2020.

وأضاف الحثبور: "تُعَدُّ إمارة دبي نموذجا متقدما بين مدن العالم يُحتذى به في شتى المجالات ومن بينها وسائل النقل والمواصلات، التي تؤمن، بحسب إحصاءات هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أكثر 500 مليون مستخدم لهذه الوسائل، ونحن في إدارة أمن المواصلات نعمل كمنظومة أمنية متكاملة تعمل على مدار الساعة حرصا على أمن وسلامة مستخدمي وسائل المواصلات العامة وسعيا منا على تعزيز سمعة إمارة دبي باعتبارها واحدة من أكثر المدن أمانا في العالم."

من جهته، أكد محمد المزغني، الأمين العام للاتحاد العالمي للمواصلات العامة إن توفير الأمان لمستخدمي أنظمة المواصلات العامة يعد من أساسيات تقديم الخدمة وضمان سلامة المستخدم ويحضى باهتمام كبير من قبل الاتحاد ولجانه المختلفة. وأضاف إن ازدياد التركيز على الأمن والسلامة في ظل تصاعد التهديدات الأمنية على أنظمة المواصلات العامة، يتطلب إعداد الخطط والبرامج لمواجهة هذه التحديات وتأهيل الكوادر المختلفة للتعامل معها للحد من تأثيرها وضمان ديمومة الخدمات، التي يعتمد عليها الملايين من المستخدمين.

وعبر المزغني عن سروره بتوحيد جهود الاتحاد جهوده مع إدارة أمن المواصلات وهيئة الطرق والمواصلات لتبادل المعرفة بشبكتها الدولية من الخبراء وتطوير التدريب على أمن المواصلات العامة من خلال توقيع هذه الاتفاقية بالإضافة الى نشر تجربة دبي على مستوى العالم في هذا المجال.