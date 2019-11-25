القرقاوي : الإمارات هي الأفضل إقليمياً والأكثر تنافسية عالمياً

المصدر: البيان الإلكتروني

معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي الدولة الأفضل إقليمياً والأكثر تنافسية عالمياً .

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات والتي استهل حديثه فيها بالقول : " نجتمع بروح الفريق الواحد لأننا أبناء الوطن الواحد واليوم دورنا أن نعمل سوياً كفريق عمل واحد. ".

وأضاف القرقاوي : " نعيش في دولة هي الأفضل إقليمياً والأكثر تنافسية عالميا" .

وأكد أن الإمارات هي الدولة الأولى في جذب المواهب والأسرع في استخدام التكنولوجيا.

وقال : " قيادتنا تريدنا أن نكون أبناء بيت متوحد.. المواطن واحد أينما كان".

واعتبر القرقاوي أن هذا التجمع فرصة سنوية لتوحيد الجهود وإطلاق المبادرات والاستفادة من جميع القدرات .