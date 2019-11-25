قمة الوطن.. مشاركة مجتمعية واسعة لرسم ملامح المستقبل

المصدر: أبوظبي - وام

برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنطلق اليوم أعمال الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التي تعقد في العاصمة أبوظبي، بمشاركة أكثر من 500 شخصية قيادية وطنية، من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

وشهدت فعاليات اليوم التحضيري للاجتماعات أمس، بحضور وزراء ومسؤولين، مشاركة 300 مواطن إماراتي في جلسات التصميم التشاركي لمستقبل دولة الإمارات وضمت المشاركات كبار المواطنين وأصحاب الهمم والمتقاعدين وأولياء الأمور ومن فئات الأطفال والشباب والمتخصصين ورواد الأعمال، بهدف تبادل الأفكار ومشاركة الرؤى لتصميم المبادرات والبرامج في 11 موضوعاً ضمن محاور المجتمع الإماراتي والاقتصاد وتطوير الخدمات، لتشكل نواة أعمال الاجتماعات السنوية للحكومة.

ويأتي ذلك ضمن النهج الذي رسخته القيادة والذي يرتكز على تطوير أجندة ومواضيع ومبادرات أجندة الاجتماعات السنوية للحكومة بالشراكة مع المجتمع الإماراتي، إذ تجسد الاجتماعات توجيهات القيادة بأن يكون المسؤولون قريبين من الناس يستمعون إليهم ويهتمون بشؤونهم ويناقشون أفكارهم، ويعملون معهم كفريق واحد على مشاريع استثنائية ترسم ملامح السنوات العشر المقبلة، وتغطي محاور «مئوية الإمارات 2071».

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