قصائد وعروض فنية في هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة

المصدر: الشارقة - وام

أشاد المهندس يوسف صالح السويجي رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، بالإنجازات التي حققها أبناء الإمارات محلياً وعالمياً منذ قيام الاتحاد، مشيراً في هذا الصدد إلى تصدر الدولة بجهود قادتها وشبابها المراتب الأولى في العديد من المؤشرات العالمية المميزة التي أثبتت للعالم نجاح تجربة الاتحاد النادرة.

ورفع السويجي في الكلمة التي ألقاها خلال الحفل الذي نظمته الهيئة بمقرها الرئيسي بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 بحضور مسؤوليها وموظفيها وعدد من الشركاء الاستراتيجيين، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام وشعب الإمارات.

وقال: «تتويجاً لاحتفالات الدولة الوطنية يأتي احتفالنا بيوم الإنجازات وبداية تحقيق الآمال ورؤية الآباء المؤسسين يوم الاتحاد والوحدة يوم اتفق فيه الأجداد على المضي قدماً نحو تحقيق مسيرة ونهضة دولة لا تعرف المستحيلات وتأخذ من التحديات مساراً للريادة والقمة، مشيراً إلى أن يوم الثاني من ديسمبر هذا العام يأتي شاهداً على إنجازات محلية وعالمية غير مسبوقة يفتخر بها كل مواطن ومقيم على أرض الإمارات وطن التسامح والعزة أهمها وصول هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية كأول رائد فضاء عربي يحقق هذا الإنجاز».

وأشار رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة إلى حرص الحكومة على تمكين المؤسسات الحكومية من خدمة المواطنين والمقيمين والوفاء باحتياجاتهم وهو ما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021 ومسيرتها نحو مئويتها في 2071، معبراً عن فخر الهيئة كونها أحد أهم أركان نجاح هذه التجربة الاتحادية عبر الخطط والمشاريع التي تنجزها لتعزيز البنى التحتية وتوفير أفضل الخدمات اللوجيستية المرتبطة بقطاعي الطرق والمواصلات في الإمارة.