احتفالات في «خليفة الإنسانية» و«تدوير» و«أبوظبي للجودة»

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد معالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، خلال احتفالية اليوم الوطني الـ48 التي نظمتها مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، «أننا في هذه المناسبة الغالية على قلب كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الغالية على قلوبنا نجدد الانتماء والولاء للوطن والقيادة».

وأضاف معاليه أنّ الاحتفال بهذا اليوم المبارك هو تجسيد لوحدة الوطن ونعبّر من خلاله عمّا يكنّه شعب الإمارات من محبة صادقة، وانتماء وطني للقيادة الحكيمة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يعدّ رمزاً وطنياً وقائداً وفياً لوطنه وأمته وشعبه.

ورفع معاليه التهاني لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات، ومواطني الدولة والمقيمين على أرضها.

شهد الاحتفال محمد حاجي الخوري، المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، والدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، والمهندس عبد الله المعيني، المدير التنفيذي لقطاع مختبر الفحص المركزي في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وموظفي الهيئات الثلاث، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

ورفع الخوري أسمى آيات الولاء والعرفان للقيادة الرشيدة، وقال: إن الاحتفال باليوم الوطني الـ48 تأكيد سنوي دائم على الأجندة الوطنية ويعكس وحدة البيت الإماراتي وتوحده هذا العام تحت عنوان «إرث الأولين»، وهذا يعد استمراراً لإدارة الآباء المؤسسين، وصدق عزمهم على تأسيس دولة حديثة ومتطورة سطرت تاريخاً مشرقاً يحق لكل إماراتي أن يفخر به .

مكانة

وبهذه المناسبة، قال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»: «يحظى اليوم الوطني بمكانة استثنائية في قلب وعقل ووجدان كل إمارتي وإماراتية، فقد كان أهل الدار وقادتها خير مَن آمن بمقولة إن قوتنا في وحدتنا ».

تهنئة

من جهته قال الدكتور هلال حميد الكعبي، الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: «أتقدم باسمي وباسم إدارة وموظفي المجلس بأسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الثامن والأربعين، هذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً».