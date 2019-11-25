شرطة أبوظبي تشكل أكبر شعار بشري لعام التسامح

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي ضمن مبادرات عام التسامح بالتعاون مع إدارة الشرطة المجتمعية وإدارة الخدمات الأمنية المساعدة في المعهد الأمني الوطني، مبادرة تشكيل أكبر شعار بشري لعام التسامح.

وتعد المبادرة من مبادرات شرطة أبوظبي لتعزيز قيم التسامح والتعايش التي عززت مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي للتآلف والاحترام وتقبّل الآخر ومبدأ التسامح الذي رسخته القيادة الرشيدة في ثقافة وتراث وتقاليد المجتمع الإماراتي.

وقال العميد عمران أحمد المزروعي مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، إن المبادرة تأتي في إطار حرص شرطة أبوظبي على تعزيز قيم التسامح التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حتى سادت بالخير والمحبة في مجتمع الإمارات.

وأكد العقيد يوسف الأحمد مدير إدارة الخدمات الأمنية المساعدة، حرص القيادة الرشيدة على الاستمرار في هذا النهج الراسخ ضمن مسيرة التسامح والتعايش السلمي، وسن قوانين وتشريعات تضمن حرية الاعتقاد والتسامح الديني، مشيراً إلى أن قانون مكافحة التمييز والكراهية، أسهم بدور كبير في تعزيز التعايش بين الثقافات والحضارات المختلفة.

وأوضح المقدم سعيد سهيل المزروعي رئيس المبادرة أن شرطة أبوظبي تهتم بتنفيذ المبادرات الإنسانية، لافتاً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة نجحت في تعزيز النموذج الاستثنائي الفريد في التعايش السلمي بين مختلف الجنسيات، واحتوت الجميع تحت مظلة القانون وحقوق الإنسان، مما جعلها نموذجاً عالمياً في التسامح والخير والسلام.