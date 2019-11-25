شرطة أبوظبي تحتفي بمبادرة أوتار التسامح

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفى قطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي بإطلاق مبادرة «أوتار التسامح»، تجسيداً لنهج دولة الإمارات في التسامح وتعزيز التعايش السلمي وتعميق هذا المفهوم إيجابياً باعتباره من سمات الهوية الوطنية وأحد أبرز مكونات الموروث الحضاري.

حضر الاحتفالية التي أقيمت على مسرح الشهداء في مبنى القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بمناسبة إطلاق المبادرة، عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة لدى الإمارات، والعميد خليفة محمد الخييلي، مدير قطاع المالية والخدمات ومديرو القطاعات وعدد من ضباط شرطة أبوظبي.

وقدمت فرقة موسيقى شرطة أبوظبي معزوفات للنشيد الوطني لمملكة البحرين وجمهورية لبنان وجمهورية موريتانيا والبوسنة والهرسك وجمهورية اليابان وكازاخستان وفنلندا ومملكة تايلند، تعبيراً عن تقدير الإمارات واحترامها للشعوب الأخرى على نحو يعكس نهجها في التسامح، كما قدمت مقطوعتين موسيقيتين كلاسيكية، وأخرى من تراث الإمارات، حازتا إعجاب الحضور.

وجرى عرض فيلم حول التسامح الذي يعد ثقافة يومية ونهج حياة في الإمارات من خلال المواقف الإنسانية والتعامل الحضاري بين كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة.