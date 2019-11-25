رئيس بلغاريا يمنح سفير الإمارات وسام الجمهورية من الدرجة الأولى

المصدر: صوفيا - وام

منح رومين راديف رئيس جمهورية بلغاريا عبدالوهاب ناصر حسن النجار سفير الدولة لدى بلغاريا، وسام الجمهورية من الدرجة الأولى «فارس مادارا»، تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة أدائه لمهامه الدبلوماسية.

وعبر الرئيس البلغاري في كلمة ألقاها عن شكره للسفير على إسهامه في إرساء التقارب والتعاون بين قيادة البلدين والشعبين، وتمنى له التوفيق في مهام عمله المستقبلية، مثمناً الدور الذي قام به في العامين الماضيين في تعزيز علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وبلغاريا في العديد من المجالات.

وأعرب السفير عن تقديره لهذا الوسام، مشيداً بالمستوى الذي بلغته العلاقات الثنائية بفضل توجيهات قيادتي البلدين، كما توجه بالشكر لجميع الجهات في صوفيا على ما لقيه من تعاون، ما كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في توطيد العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.