عمار النعيمي يشيد بمبادرات رئيس الدولة الصحية

المصدر: عجمان - وام

أشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بالقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبمكرماته ومبادراته الصحية ومنها إنشاء مدينة خليفة الطبية في العديد من مدن الدولة، فضلاً عن اهتمام سموه ومساندته ومباركته كل مبادرة وخطة استراتيجية تخدم تطوير وتنمية القطاع الصحي، بالإضافة إلى دعمه تنفيذ أية مبادرات ومشاريع طبية.

وأثنى سموه على التطور الملحوظ بالقطاع الصحي في دولة الإمارات ومدينة خليفة الطبية في عجمان، التي تلعب دوراً كبيراً في تقديم خدمات متميزة وكذلك المؤسسات الطبية والصحية العلاجية من خلال استخدام آخر ما توصل إليه العلم من تقنية ومعدات صحية حديثة.

جاء ذلك خلال زيارة سموه أمس لمدينة خليفة الطبية - يرافقه حمد تريم الشامسي، مدير منطقة عجمان الطبية والدكتور ايريك واسبيرغ، الرئيس التنفيذي لمدينة خليفة الطبية في عجمان والدكتور بوبو هالبيرغ نائب الرئيس التنفيذي للمدينة ومحمود أبورداحه خبير السياسات الصحي للمكتب الطبي وعدد من الأطباء والمسؤولين - اطلع سموه خلالها على أهم البرامج والخطط والمشاريع الحالية والمستقبلية التي تنفذها المدينة والخدمات المتميزة التي تقدمها للمتعاملين والمراجعين.

وثمن سموه جهود القائمين على مدينة خليفة الطبية ودورها الكبير في تأسيس مجموعة من الوحدات والأقسام المتخصصة التي تخدم المواطنين والمقيمين وتقدم أفضل أساليب العلاج الحديث في جميع التخصصات ولمختلف الأمراض، إضافة إلى تأهيل الأطباء المواطنين من خلال تدريبهم بمهنية لخدمة الوطن وليكونوا النخبة المتميزة من الشباب المواطنين كأطباء مؤهلين.