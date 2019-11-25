شرطة أبوظبي ترفع كفاءة منتسبيها

المصدر: أبوظبي - البيان

نفّذ معهد تدريب أمن المنافذ بمديرية شرطة أمن المنافذ والمطارات في قطاع شؤون الأمن والمنافذ في شرطة أبوظبي بالتنسيق مع إدارة التدريب بقطاع الموارد البشرية وبمشاركة الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، دورتين تدريبيتين حول التعامل مع المسافرين ودورة الحاسوب التشبيهي بحضور 35 منتسباً.

وأكد العقيد سالم سعيد العامري نائب مدير مديرية شرطة أمن المنافذ والمطارات للشؤون الإدارية خلال حضوره الحفل بمقر المديرية، حرص شرطة أبوظبي على رفع كفاءة منتسبيها وتأهيلهم من خلال دورات تدريبية متخصصة تعزز من قدراتهم الوظيفية وتكسبهم خبرات جديدة ومختلفة وفق أرقى المعايير العالمية في مجال العمل الشرطي.

وأوضح أن المتدربين تعرفوا إلى حاجات المسافرين ودورهم في تقديم الخدمة لمتميزة لهم، وتلبية رغبات وحاجات المسافرين بالتوجيه والتعامل مع الأنماط المختلفة من العملاء والمسافرين، وتقديم الخدمات الأمنية المحددة له، وإكمال إجراءات السفر وتنمية استخدام الحاسوب التشبيهي، واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة ضبط الأمتعة المشبوهة والمواد الممنوعة.

حضر حفل التخريج المقدم أحمد مصبح المري مدير معهد تدريب أمن المنافذ وعدد من الضباط.