«دار البر» توفر مبردات مياه لـ 25 ألف عامل

المصدر: دبي - البيان

أنجزت جمعية دار البر تركيب 103 مبردات مياه في مواقع مختلفة من دبي، بهدف توفير مياه الشرب الباردة المجانية لعابري السبيل ولشريحة العمال من المجتمع المحلي.

وأكدت الجمعية أنها تتوقع أن يستفيد من المشروع الإنساني أكثر من 25 ألف عامل عبر توفير المياه الصالحة للشرب لهم.

وأوضح الدكتور هشام الزهراني، نائب رئيس قطاع الخدمة الاجتماعية في «دار البر»، أن المواقع التي غطتها المبادرة بتركيب مبردات المياه، هي مجمعات العمال والمناطق الصناعية ومواقع البناء والمساجد والأماكن العامة الأخرى، ومن المتوقع أن يكون المستفيدون الرئيسيون من «مبردات المياه» عمال البناء والصناعة والمزارعين وعمال النظافة وغيرهم من شرائح العمال.